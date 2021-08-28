资格审查新事物 港政客官员须适应

原香港立法会议员郑松泰被裁定不符选委会委员参选资格，身兼资格审查委员会主席的政务司司长李家超26日指出，特区政府不会允许任何假扮拥护《基本法》并效忠特区的人进入特区管治体制，强调任何“花言巧语”都不能为过去的言行、所写书籍、文章“漂白”。

郑松泰被“DQ”，一些人当然质疑政府“搞清一色”，甚至认为民主派已经行人止步，无缘于参选从政。然而，郑松泰的个案并不应该与民主派的命运划上等号。以民主党为例，其过往也重视而且尊重“一国两制”，对于《基本法》和特别行政区的立场鲜明，大家没有理由假设所有民主党员都不能入闸。

民主派与政府应重启互动

再者，西贡区议会主席周贤明及新思维主席狄志远两名非建制派人士顺利循社福界入闸参选。尤其是独立民主派的周贤明早前曾联署反对《香港国安法》，这至少显示曾经反对《香港国安法》者也不必然不符合参选资格。仅两个人的例子当然不足以推论大局，但无论如何，民主派既要在新形势下走下去，便得尽力寻找最大的参政空间。

在后修例年代，政权与民主派的互信破裂，如今既要重建信任，始终需要时间及互动。更何况政治本来就是一个互动的过程，从来没有一成不变的状态。即使是现时已被“DQ”的郑松泰也只是五年内不得参选，五年后若卷土重来是否合格，又有谁能说得准？

以民主党为例，过去几个月来，他们受到不同人士公开劝吁应继续参与选举，在新的制度下监察政府工作。观乎民主党至今态度却举棋不定，既说一切留待党大会决定，又坦言参选决定需要考虑不同因素。有意从政的民主派人士不如下定决心参选，以看能否透过良性互动，促进互相理解甚至信任。

新事物新常态的新适应

互动不是单方面的责任，政府也要责任将香港的参政空间让人看得明白。以郑松泰为例，他去年获港澳办不点名“肯定”留任立法会，一度被认为此次可以通过资格审查，以立法会议员身分成为选委会当然委员。故此其被“DQ”甚至裁定失去议员资格后，连建制派也有议员表示意外、愕然，形容他过去一年表现“恰如其份”，“有时较建制派更建制派”，“没有搞事、踩界行为”。

但政务司司长李家超仅不点名地指出郑松泰是“尝试假扮拥护或效忠的人”，以“花言巧语”为过去言行“漂白”，并谓“骗徒最叻就是扮演不同的角色”。有关准则若未有说得清楚，客观效果就是令人不明白香港的参政空间，一些有意在“一国两制”框架内作反对派的人亦不知该如何做，这样称不上有利香港政治大局。

资格审查本身是“一国两制2.0”的新事物，相关单位第一次操作，参政者第一次面对，社会市民也是第一次旁观。“真诚拥护《基本法》并效忠特区”的準则如何，官员应考虑在不侵犯私隐的情况下向公众透露更多。界线愈清晰，社会愈能明白该如何跟着规范走。

而且，政治看法亦是可以随著时间而修正和巩固。事过境迁后，不少人都会更新他对事物的看法，政治人物改变立场的例子香港人也见过不少。一些人即使在反修例运动作或有言行过激，但谁能说他们如今不可以“痛改前非”，而且“心悦诚服”地拥护《基本法》及效忠特区？既然如此，政府官员的操作及安排又是否为曾经“迷途的人”保留“重回正轨”的空间？