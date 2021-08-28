中国央行再提降准 “量体裁衣”结构性支持仍是主攻方向

来源：路透社

在刚刚为宽信用定调后，中国央行在会议上再提降准，为宽信用护航意图已经相当明确。不过考虑到此次会议的主题“金融服务乡村振兴”，表明未来一段时间货币政策工具仍将以结构性支持为主攻方向，即便降准再现也是“量体裁衣”，避免释放过于宽松的信号。

市场人士并指出，除了支持重点领域信贷投放，下一步还需要继续降低银行的中长期资金成本，引导小微企业融资成本下行，降准置换MLF（中期借贷便利）仍有必要；此外地方债9月依旧处于发行高峰，对冲流动性缺口也令降准概率犹存。

“专项债+MLF置换+中小银行补弹药，这个量确实不小。倾向是结构性降准，目标很明确，就是引导金融机构支持短板弱项，但央行也在极力避免给市场传递宽松预期。”光大银行分析师周茂华称。

巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，中国央行等多部门近日召开会议，周四发布的新闻稿指出，保持金融支持力度总体稳定，运用再贷款再贴现、存款准备金率等货币政策工具，为金融机构服务乡村振兴提供资金支持。

中信证券明明债券研究团队最新点评指出，稳增长导向下货币政策态度积极，下半年流动性缺口仍大，不排除央行在年内通过定向降准的方式维持流动性合理充裕。

他们并表示，自2008年以来，央行针对支农支小以及县域金融机构的降准达到11次。其中既有在普遍降准基础上再对支农支小追加降准的情形，也有单独针对支农支小以及县域金融机构定向降准的情形。可见，相比全面降准，针对支农支小以及县域金融机构的定向降准是更有可能用于推进乡村振兴的货币政策工具。

国金证券固收团队负责人蔡浩则认为，四季度MLF到期多，降准很大程度上也是为了置换到期MLF，央行会议提到运用存款准备金率等为金融机构服务乡村振兴提供资金支持，也是结构性宽信用政策的组成部分，预计最快9月可能看到再次降准。

中国央行周一召开金融机构货币信贷座谈会，且会议时点较往年明显前置近一个季度。7月金融数据全面走弱后，此次会议提出“保持信贷平稳增长仍需努力”，为宽信用定调，表明后续稳信贷的政策有望加力，配合地方债加快发行，成为经济稳增长的双箭头。

中国证券报周五发表分析文章称，新一轮宽信用信号释放，信贷投放加力在即，在这一过程中，宽货币局面将得到巩固，结构性货币政策工具有望发挥引领作用，进一步降准可期。

月末临近受地方债集中发行影响资金面有所波动，中国央行公开市场反应迅速，本周三逆回购操作打破月初以来的百亿元稳势，放量至500亿后已持续三日，月末维稳如约而至且时点提早。全周净投放达1,200亿元，创2月初以来单周新高。

中信证券认为，此举体现政策的积极态度。货币政策将发挥预期引导作用，支持实体经济、支持乡村振兴、对冲流动性缺口、维持流动性平稳，预计后续逆回购规模仍不会明显增加，但央行将维护资金利率中枢平稳，年内或有定向降准的可能。

营造适宜的货币环境，护航宽信用

在年内宽信用政策方向已基本确定的背景下，虽然货币政策仍会注意管控预期过松，但给予适度的支持也是大势所趋。

周茂华表示，通过降准置换MLF，为银行提供低成本长期限资金，引导其降低小微企业的融资成本。预计接下来积极财政政策适度发力，地方专项债发行量仍在高峰，央行通过结构性降准适度释放长期限资金，有助于为专项债发行营造适宜的货币环境。

从8月起，MLF到期压力攀升，年内各月到期规模均在5,000亿元以上，其中9月为6,000亿元，11月高达万亿元。

中国财政部周五称，下一步将精准实施宏观政策，提升积极财政政策效能，加快下半年预算支出和地方政府债券发行进度，适度提速地方政府专项债券发行，指导地方加强项目储备，推动今年底明年初形成实物工作量。

此前本地媒体报导称，地方政府将预留部分专项债额度在今年12月发行，在预留12月发债额度后，剩余新增专项债额度需在9月发行完毕，棚改、收费公路项目要求在9月份发行。

中信证券指出，预计后续财政政策发力刺激实体需求、地方债发行提速等都将陆续落地，结构性货币政策支持信贷投放也将陆续出台。但宽信用逻辑偏中长期，短期来看，宽信用效果仍然受到地产调控等因素的约束。

根据已有发行公告统计，8月地方债供给量已经达到了8,797.2801亿元，较7月实际发行量高出逾三成，并创出年内月度发行规模新高。

央行上周缩量平价续做8月到期中期借贷便利（MLF），操作利率亦连续16个月持平，随后发布的8月LPR（贷款市场报价利率）仍维持不变，连16个月持稳，紧跟MLF利率锚。尽管7月降准后LPR调降预期破冰，但连续两个月落空的现实表明，银行在决定负债成本的MLF降息前仍是“不见兔子不撒鹰”。