恐攻事件 阿富汗政局转机？

美国自阿富汗仓促撤军仍在进行，拜登政府与塔利班当局协商，是否延长撤军日期；此时喀布尔机场却发生两起自杀炸弹攻击，造成美军十三人死亡，对混乱的阿富汗情势增加了复杂因素。

发起攻击者为伊斯兰国分支“呼罗珊伊斯兰国”（ISIS-K），从恐怖攻击角度言，该组织在此时发动攻击，实具有战略及战术上的优势。

就战略言，ISIS-K近年来持续与塔利班在阿富汗境内争夺地盘，如今塔利班先行控制全国多数区域，并进入首都建立政权，更成ISIS-K未来抗争目标。之前，该组织指控塔利班与美国签订撤军协议，并允许美军有组织地撤离，为“美国的代理人”；藉此恐攻事件彰显力量，争取国际注意力，取得反美及反塔利班声势。

就战术言，此时喀布尔机场是进行恐攻的最适合环境，美军及塔利班当局合作有限，仅能基本控管现场秩序，出入成员复杂，恐怖组织易渗透。虽然美国及塔利班事前已获情资，加强防范，但在资讯不足及管控不力下，攻击仍然发生。

此攻击事件发生后，将进一步打击拜登声望，原本仓促撤军引发国内批评，拜登尚能以避免美军继续伤亡为由辩护，如今撤军未完又造成十三名美军死亡，势将成为批评者攻击话柄。恐攻后的现场复原工作，及随之而来的加强检查管制作业，必然拖延撤军及撤侨速度；撤退日程拖延越久，现场遭逢另一次恐攻机率就越高，拜登政府的撤军工作，将愈形艰难复杂。

此次恐攻事件却可能使美国与塔利班合作加强，甚至进一步改善关系。发起恐攻的是ISIS-K，美国与塔利班当局同是受害者。拜登已誓言追杀肇事的恐怖组织到底，在执行上如果有塔利班情报合作及地面协助，将更容易作到。

对塔利班而言，过去即与ISIS-K战斗及争夺地盘，如今成为执政者，更加护卫执政权及国土安全，势必大力清除此势力。从长期执政角度言，塔利班也希望获得美中俄及西方国家经济支持，以发展国内经济与社会，才会与美国协议，让美国及西方国家运用喀布尔机场在时限内完成撤军及撤侨工作，并向中国等周遭国家保证将不会纵容境内恐怖组织，输出恐怖攻击。

对美国言，面对更极端及反美的ISIS-K，塔利班将是较佳合作对象；至于周遭国家包括中国在内，更不乐见ISIS-K壮大，或者阿富汗陷入长期内战，导致恐怖组织及难民的输出。此次恐攻事件，或许是阿富汗政局转机的开始。

作者：王高成，台湾淡江大学战略所教授