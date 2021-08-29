来源：台湾《联合报》

联合报社论

在美国总统拜登斩钉截铁表示八月底撤军期限不变并加速撤离之际，伊斯兰国分支“呼罗珊伊斯兰国”（ISIS—K）在喀布尔机场外发动两起自杀炸弹攻击，至少造成一百七十人死亡，其中包括十三名美军。虽然拜登誓言追捕惩罚，随后美军也用无人机击毙恐攻策划者，但美国仓促撤军已成为一场悲剧，除丢下阿富汗内战化的残局，恐怖组织趁势扩张也将为美国和世界带来更多血腥威胁。

近两周来，国际媒体的重点完全集中在喀布尔机场四周成千上万群众要逃命的场面，凸显美国撤退计划的失策。就像当年西贡美国大使馆屋顶上最后一架美军直升机，定义了美国在越南的失败；如今攀附在C—17运输机起落架上从空中掉下的民众，则是拜登政府在阿富汗失败的象征。

虽然现在每天都有上万人撤退疏运，可是运能增加并不意味美国已经控制了撤离过程，相反的，是塔利班在控制，他们在机场外设立检查关哨，机场的美军指挥官每天都要与塔利班指挥官联系，通告最新的要求与进度，呈现出两者之间奇怪的合作关系。

塔利班要求阿富汗人，尤其是那些曾与外国合作的专业人才，不要离开，希望这些工程师与医师们留下来参与重建，并保证他们的安全。在这个要求下，美国撤退仅限美国或北约公民及其配偶、子女等直系亲属，而塔利班在关卡拦检民众证件，过滤不符资格者。而由于过滤需要较长时间，北约各国希望美国延长驻军时间，拜登政府秘密派中情局局长伯恩斯赴喀布尔商议，但塔利班不同意，还称后果要美国自负，拜登只好宣布撤军期限不延长。

撤离行动已经成为一场灾难性悲剧，由于担心伊斯兰国恐怖分子会有自杀炸弹攻击，美英先前已经要求公民不要再来机场，更不用说那些曾经协助英美军队的阿富汗人，美国势必要丢下他们。机场恐攻事件加剧混乱局面，加强安全管制又将拖延时程，整个撤离作业更为艰困。

机场恐攻事件也凸显阿富汗面临内乱或内战化的危机，并可能再度成为恐怖分子的天堂。塔利班虽以破竹之势让阿富汗变天，但外部面临前政府军残部与不同部族的反抗，内部则权力整合不易，派系各拥山头，并与不同恐怖组织存在或敌或友的错综复杂关系。二十年来美国并未能消灭恐怖主义，一些圣战组织反而在美国撤军、塔利班尚未站稳之际，强势回归。例如呼罗珊伊斯兰国与塔利班原为宿敌，并指责塔利班与美国签订撤军协议背叛了圣战士，这次恐攻就同时剑指美国和塔利班。阿富汗情势更不稳定，美国的反恐战争势将延长。

拜登想在九一一事件二十周年和平撤军，过程却血腥呈现，遑论还要继续打没有期限的反恐战争。拜登饱受国内外压力，欧洲盟国对他很不谅解，撤军决定没事先告知，撤退计划也不尊重欧洲各国，机场恐攻又让撤离更艰困；而在国内，两党一致炮轰这位标榜“外交总统”竟然这么拆烂污，共和党更要他下台，这将严重影响明年期中选举，甚至会重创拜登三年后的连任计划。

但美国最大的损失是国际信誉破产。美国抛弃阿富汗已经很不堪，呼罗珊伊斯兰国的恐攻，虽可能促成美国和塔利班的合作，但阿富汗亲美政权才瓦解，美国就迅速拥抱塔利班，将更无信誉可言。欧洲盟国对未来与美国共同出兵，要三思而后行，更多人强调战略自主，亚洲盟国更不敢随便在美国与中国之间选边；美国信誉受到国际挑战，对台湾来说，也应该是个警惕。