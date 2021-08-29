来源：台湾《联合报》

主笔室快评

28日是台湾迎来四天3度本土“+0”的第一个假日，很多人发现中午过后，路上突然没什么人车，后来才恍然大悟，原来不少人等着下午2时一到上网登记接种BNT疫苗意愿，导致1922疫苗预约平台大宕机。而在全民疯抢BNT的同时，有一群人却成了不折不扣的疫苗孤儿，18到19岁的族群完全被排除在外。对此，卫福部长陈时中称这是“痛苦的安排”，痛苦二字从陈时中的嘴里冒出，实在廉价又讽刺，让全民痛苦不堪的人不就是他吗？

从疫苗预约平台系统的大宕机，透露了几个讯息：一，这是号称是天才IT大臣唐凤设计出来疫苗预约平台，比淘宝还不如。每年大陆双11购物节凌晨起跑，从全世界涌入的天量订单，以去年为例，每秒就有58.3万笔订单，但绝少听过网站宕机，因为他们早预知在开放第一时间必然会有瞬间巨量，因此早早做好准备。

而指挥中心独尊1922疫苗预约平台，强迫全民只能透过这个系统预约，如今也已运作了好几个月，并可早早预见，开放BNT登记意愿一定会带来爆量流量，果然，准时开放也准时宕机。好不容易登入了却出现“系统维护中”。更让民众质疑，政府是用平台的行政手段来限制人民疫苗的选择权。

而且登入意愿登记成功的眼尖民众也发现，之前开放登记高端时，系统是采取“预勾选”，已经先勾选好高端，民众必须点选才能取消，还有人没登记预约高端，也受到预约接种简讯。这次开放BNT，便校正回归到正常模式，民众得勾选才能登记BNT，更坐实了先前被质疑疫苗平台用小动作强迫推销高端。

再者，这被蔡政府整整耽搁了快一年的BNT，虽然之前民进党上下极力抹红，但从民众塞爆网站可以看出对BNT 的渴望。而面对外界质疑如果去年让东洋董事长林全早早就能够购进3000万剂，现在可以少800多人枉死。陈时中居然脸不红气不喘说，他不后悔这个决定，因为当时没人知道BNT会不会成功，最后指挥中心只下单200万剂，终导致交易破局。但高端连二期实验都没有做完，卫福部就赶忙下单500万剂，陈时中就不担心高端会不成功。

而如今全台湾最痛苦的族群非18、19岁的民众莫属，BNT原本要开放12到18岁青少年施打，如今却排除18岁民众，另外19岁民众至今也没有任何疫苗可打，就连限制20岁以上施打的高端都没得打。陈时中说，18到19岁可以打AZ和莫德纳，只是现在年龄还没有轮到，并称“我们做这样的安排也非常痛苦”。陈时中没说的就是，因为疫苗不够，但孰令致之？偏偏又塞了一大堆特权疫苗名单，才会让这群年轻人成为不折不扣的疫苗孤儿。

所以，请陈时中别再轻言“痛苦”了，听到这二字，我们才真的很痛苦。

