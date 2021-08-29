菅义伟相位不稳 打台湾牌救选情

来源：星岛日报

星岛日报社论

日本执政自民党议员与台湾民进党首次举行两党安全会谈，矛头直指中国大陆，北京批评日本严重违背一中原则。相信中方的批评早已在日本首相菅义伟预期之内，他之所以大打台湾牌，就是要惹起中国大陆不满，从而强化其敢于对抗的形象，以争取国民和美国支持，并借此挽救其首相地位。然而，日本国民目前最关心的，始终是疫情，他抗疫不力，才是能否坐稳首相之位的最大隐忧。

日本政坛面临大动荡，出任自民党总裁和首相将满一年的菅义伟要打权力保卫战。执政自民党刚宣布九月底举行总裁选举，由于自民党总裁同时出任首相，若菅义伟未能保住总裁之职，就将失去首相之位。纵然菅义伟能连任总裁，他要保首相大位还要过第二关，因本届国会任期在十月二十一日结束，他要领导自民党在大选中胜出，才能继续执政。

控疫不力惹民怨 图转移矛盾

目前在总裁争夺战中，菅义伟的最大对手是长时间担任日本外相的岸田文雄。他去年在总裁争夺战中曾大败给菅义伟，但菅义伟现时最大障碍不是别人，而是他自己。他上任首相一年以来，并无亮丽政绩，其内阁的支持度不断下跌，本月中的民调显示，其支持度只得百分之二十九，且有七成受访者希望九月底前更换首相。

为了挽救民望，菅义伟曾豪赌一铺，坚持七月底举辧东京奥运，冒着新冠疫掅失控风险，期望日本队在东奥奖牌榜取得佳绩，以振奋国民对他的支持。结果日本运动员虽表现出色，拿到历来最多的二十七面金牌，在奖牌榜中更排名第三，但这些佳绩未能提高菅义伟民望，皆因国民更关注的是政府抗疫不力。

东京在举办奥运期间都处于紧急状态，且疫情向外蔓延，至上周紧急事态范围再扩至全国四十七个都道府县中的二十一个，涉及逾四分三国民。此外，东奥几乎全部闭门作赛，利用其提振日本经济的愿望落空，且在疫情恶化下，低迷的经济面临更大压力。疫情扩散、经济不振，都令人心惶惶，菅义伟民望又怎能上升。

内政已成菅义伟政府的死穴，惟有利用外部矛盾转移国内矛盾，打台湾牌正是这种转移视线的手法。菅义伟政府近月已加大在台湾的注码，在日本新冠疫苗并不算充裕下，已三度向台湾捐赠三百多万剂疫苗，副首相麻生太郎上月初更表态说，“若中国武力侵台，对日本构成存亡危机并不意外，日美必须共同努力保卫台湾”；日本随后公布的《防卫白皮书》，亦提出“台湾周边局势稳定，对日本的安全保障及国际社会稳定很重要”，如此刻意推高台湾与大陆冲突风险，并用台湾安全问题夸大中国对日本的军事威胁，就是要突出菅义伟对华的强硬姿态。

党内权争势不利 对华趋强硬

菅义伟打台湾牌，看来有几个盘算：其一，借打压中国大陆争选票。在西方加大妖魔化中国下，日本民众对中国的负面情绪不断提升，民调显示八成八日本人对中国存有负面印象，打压中国有利他争取民心和选票。自民党放下身段与台湾民进党进行“外交防卫政策意见交流会”，正是要进一步刺激北京神经，中国外交部的抗议和向日方交涉，就成为菅义伟争民心的踏脚石。

其二，转移民众不满。民众对菅义伟的最大怨气在于处理疫情不力，若能引导民众将疫情不满的矛头，指向首度爆出新冠疫情的中国，或有助其政府减轻压力。

其三，争取拜登支持。日本政坛仍以美国马首是瞻，拜登上任美国总统后首个接见的访美外国元首就是菅义伟，他如此看重日本，只因日本可成为就近遏制中国的最大力量。菅义伟加大力度反华撑台，符合拜登心意，若能换取其政治支持，或经济上与日本加强合作，有助菅义伟提升国际威望和国内民望，为权位保卫战加分。

菅义伟内政不彰，希望靠大打中国牌，挽救民望。如此花招，除了令中日关系加深敌意外，对争取日本民众选票，恐怕收效甚微。