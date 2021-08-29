数字人民币挑战美元的新战略

来源：中时电子报

旺报社评

随着数字人民币（e-CNY）的迅速发展，人民币国际化、挑战美元地位的话题再度成为市场热点。

根据国际清算银行（BIS）的调查，目前全世界针对央行数字货币（CBDC）的研究，大多数仍停留在先导实验或概念验证阶段（约60%），只有少数（约14%）真正进入实际开发与试点工作，大陆就是其中的佼佼者，进度最为超前。

根据人行刚公布的《数字人民币白皮书》，截至2021年6月底止，数字人民币试点场景已超过132万个，范围涵盖购物消费、工资发放及交通旅游等各个领域，累计交易笔数及金额则分别高达7075万笔及345亿元人民币。e-CNY，隐然已是下一个世代的主流货币。

各国对美元存在疑虑

为何市场对e-CNY如此有兴趣？甚至认为其可能会威胁到美元地位？除了近年来数字货币发展趋势加快，驱使各国竞相投入研究外，根本性的因素还是在于美元长期的全球霸主地位，让美国可以肆无忌惮印钞，逼迫各国共同分担“铸币税”，从而引发世界各国的强力不满。另一方面，现今各国对美元主导的国际货币体系，在美元流动性过于泛滥的情况下，也存在严重的不信任感，各种反扑力道随之而来。

确实，50年前著名的尼克森冲击（或称美元冲击）改变全球货币体系的运作。当时，美国总统尼克森的一席话，让美元与黄金正式脱钩。美元发行不再受限于黄金储备，只要美国联准会愿意，就可以无节制地印出他们想要的钞票。2008年金融海啸后的量化宽松（QE）如此，2020年因应疫情的大肆印钞举动，也是一样。泛滥的美元虽然为全球提供大量流动性，带动国际经贸与投资发展，但随之而来的苦果，如物价全面上扬、资产泡沫扩大、贫富不均恶化等，全球也被迫得共同承担。

凭着在国际货币体系中的长年主导地位，美国印钞有恃无恐，但过度滥用信用优势，让美元的价值开始受到质疑。在美元价值渐渐受到世人怀疑之际，人民币成为取代美元的新希望，因而人民币国际化进程受到许多人关注。只是，人民币国际化推动10多年，在跨境贸易、投资及储备货币的地位上，确实取得不错的成果，但仍难以撼动美元的地位。

除了资本帐管制仍未全面松绑外，另一个关键原因是，国际社会对于人民币的信任感仍未充分建立。国际知名金融大师艾肯格林指出，这个信任感是立基于民主化之上，而这正好是中国所欠缺的。他列举所有过去曾拥有过国际通货的国家，如荷兰、英国及美国等，强调没有一个不是民主国家。显然一国货币想要国际化，民主化可能是其中的一个必要条件。

数字货币 全新的竞争战场

不过，进入21世纪，艾肯格林的理论是否仍然正确，还需要未来的发展来验证。但取得国际社会信任感，让其他国家人们愿意使用人民币作为交易媒介、计价单位或价值储藏工具，确实是人民币与美元竞争的胜负关键之一。过去大陆推动人民币国际化，也是基于这样的战略思维在进行。不过，尽管总体方针没错，但细节部分可能还有很大的改进与调整空间，甚至必须融入一些新战略思维。e-CNY应是一个可以善加利用的全新工具与筹码。

实际做法上，可以透过e-CNY的全球领先优势，结合大陆在一带一路的经济影响力，进而强化e-CNY在一带一路国家的跨境支付角色。也就是说，先以成为区域轴心货币为首要目标，再来挑战美元的国际货币地位。年初人行联合香港、泰国及阿拉伯联合大公国的央行，共同发起多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）研究项目，藉以探索e-CNY在跨境支付中的应用，就是很好的开端。

在数字化潮流驱动下，数字货币彼此之间的竞争，已经成为全新的货币战场。可能因为对美元过度自信，美国在这个战场上并没有竞争意识，表现相对落后。如果大陆能够好好把握这个机会，发挥e-CNY的先发优势，从部分区域着手，逐步满足数字货币的贸易结算与投资需求，建立当地人民或企业使用的信任感，之后再扩散至其他地区，相信一定能大幅提升e-CNY的影响力与吸引力。到时，人民币国际化将水到渠成。