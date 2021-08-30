“蔡英文路线”失败之兆

来源：中时新闻网

作者：萧旭岑

每一位总统都想为自己留下历史面貌与评价，中华民国总统民选后，如果说李登辉是“民主先生”，陈水扁是“首度政党轮替”，马英九是“尊严和平的两岸关系”，那么蔡英文将留下的是什么？

有人会认为是让台湾变成“全世界最危险的地方”，这是英国《经济学人》杂志认证，且危机尚未解除。也有人会认为是“冷血”，因为疫苗政策不当，想打的民众打不到，想进的疫苗进不来，媒体评论：“台湾当观众1年多，如今手无寸铁抗疫”，让台湾人刻骨铭心。

我的看法是，蔡英文最在意的“蔡英文路线”，5年下来，已经出现失败之兆，政治遗产或政治遗祸，正走在十字路口。

“蔡英文路线”可与之前的“马英九路线”相对照。“马英九路线”是“亲美，友日，和陆”，与美、日交好，同时也与大陆保持和平交流。“蔡英文路线”则是“亲美日，抗中国”，从“陆”与“中”的用字之差，可见两种路线差异。

一叶知秋，“蔡英文路线”出现失败危机，反映在最近两件事上头：第一，美军狼狈撤出阿富汗，美国协防承诺出现破口。第二，蔡政府坚持许久的“BNT疫苗不能透过大陆、标签上不能有‘复必泰’”，绕了一大圈却全部弃守。中央流行疫情指挥中心宣布，台积电与鸿海、永龄购买上海复星代理的BNT原厂疫苗，外盒包装印有“复必泰”的品名，瓶身上则有“复星医药”等中文字样，“虽然这与原约定的标示方式不同，但政府接受可以照原来印的标示供货，以利争取这批疫苗早日供应台湾人使用”。

换言之，绿营侧翼抹红大半年的“中国疫苗”，蔡政府不但接受，也不再坚持原厂输出的承诺，形同去年迄今外界认为政府在“卡”BNT的理由都放弃了。有人认为，这是因为快开学了，所以得赶快让BNT疫苗进口。对照之前鸿海创办人郭台铭还得公开恳求政府放行，让人不禁有“早知如此，何必当初？”之叹。

这个小小的变化，反映出一个问题：蔡英文政府为什么这么坚持？疫苗是救命的，一刻都不该耽误，更何况，马英九政府时代还有签《两岸医药卫生合作协议》。讲白了，如果是马英九执政，BNT疫苗去年就进来了。那么另一个问题是，既然蔡英文这么坚持，如今让步的理由是什么？执政逻辑是什么？

再说美军撤出阿富汗，《纽约时报》示警包括台湾在内地区必须要小心。国际与评论咸认，美国信誉严重受损，尽管拜登政府极力澄清，也公开力挺台湾，但是对舒缓台湾民心焦虑作用有限。很简单，国际政治太深奥，但台湾人都懂“渣男拋弃前女友，但请放心，因为妳比较重要”这样的辩词有多少说服力。

我认为美国有挺台意愿，但未必不会“有心无力”。阿富汗事件的启示，我身边即使是最深绿的朋友都承认，台湾必须自助人助。那么，问题来了，台湾要如何自助？別无他途，唯有“强化国防，两岸和解”，但后者，蔡英文做到了吗？

从BNT疫苗进口绕不过大陆，到美军撤军阿富汗的警示，证明坚持政党意识形态，衣尾美国对抗大陆，弃守两岸共同基础，是将政党以及个人权力、喜好都置于国家利益与民众福祉之上，这条路是行不通了。

麻烦的是，“蔡英文路线”的失败不只是她个人的失败，而是把台湾前途与民众身家安全都绑在一起了，那台湾人该如何自处？