参选立法会添悬念 香港民主党陷两难

来源：星岛日报

作者：杜良谋

香港特首林郑月娥日前开腔不点名指民主党如既不议政，又不论政及参政，是“有些奇怪”，又有资深建制中人指如果民主党全面禁止党员参选，只有“死路”一条，令民主党会否参选12月的立法会选举，增添悬念。民主党9月26日举行的会员大会将决定会否参选12月的立法会选举，但看来，目前关键未必在于民主党会否派员出选立法会，而是在于会员大会上决议的字眼，会否留有空间容许党员以个人身份参选。

全国侨联副主席卢文端日前在报章撰文，指民主党正面临“生死存亡”的抉择，如果全面禁止党员参选，只有“死路”一条的说法似乎可看出端倪。据了解，有“中间人”亦向民主党领导层明言，倘若民主党全面禁止党员参选，将“后果自负”，更有机会违反《香港国安法》。

有民主党中委分析指，虽然会员大会是全部会员投票，但只要部分还柙中的前立法会议员发挥影响力，收集授权票，料“弃选派”可掌握约全党二分一的选票，而“主选派”顶多掌握约全党四分一的选票，全党有约四分一属游离票，料“弃选派”将主导会员大会。

而唯一可回旋的空间，正正是9月26日举行的会员大会决议的字眼，“会否留有空间”，究竟会是完全杯葛，禁止民主党所有成员参选；还是民主党不派人参选，但允许民主党党员以个人身份参选。相关的动议字眼，料在9月中举行的中委会敲定。民主党中委透露，林郑月娥的开腔可能会构成反效果，让部分本来意向游离的党员“斗气”地反对民主党参选。

据了解，个別保释中的前立法会议员拟参选12月的立法会选举。据说，党内元老分析指，中央的“剧本”是希望有民主党党员参与“完善选举制度”后的选举，且低票落败，或低票过建制派，以向外界释出信息，香港的主流民意在经历过民主派主导区议会后，重新支持建制派。

另一名“弃选派”中委指，料有民主党党员无论如何都会参选，而且不会退党，他透露“主选派”曾两次私下邀请党员退党另起炉灶，最近一次是在大批议员辞职潮后，甚至邀请党员退党后，不用加入新的政党，只要退党便可，惟反应强差人意。“弃选派”民主党中委指，他们目前陷入两难的局面，难以接受让民主党员“跪住”参选“完善选举制度”后的选举，不希望民主党的“名声”败在这届手中，惟教协和支联会前车可鉴，需衡量全面禁止党员参选的“后果”，不参选的前路何去何从，他们至今仍未有答案。

“主选派”中委指，民主党不参选所引致的最坏情况，可能是领导层需承担法律和政治责任，即使整个民主党解散也无法逃避。他的建议是派一些“区佬”或“身家清白”的党员去参选，尝试能否“入闸”，“能入闸就选，不能入闸也无妨，反正他们本来也不想选”，配合中央的“剧本”，延续党的生存。“主选派”中委亦相信，若不参选的话，民主党难以生存下去，冀望透过参选，策略性捱过一两年，保存民主党的命脉，苟延残喘，展望未来有更大的空间参政。他承认，“参选不保证民主党一定能延续下去”，但不参选的话民主党以及现届领导层所承受的风险会更大，坦言“参选不是救兄弟，而是自救”。他亦不讳言，即使民主党不愿配合做“花瓶”，相信亦会有“新思维”以外其他的独立民主派配合做“花瓶”。