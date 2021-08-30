菅义伟多大机会连任日本自民党总裁？

来源：日经中文网

围绕伴随9月底任期结束而举行的日本自民党总裁选举，该党的党员·党友将左右选举的胜败。日本自民党的党员·党友票比该党所属的国会议员选票更容易反映舆论的动向，是下届日本国会众议院选举谁更适合成为“选举面孔”的指标。这也会对当选次数少、选举的根基薄弱的自民党中坚和年轻议员的投票动向产生影响。

日本首相菅义伟8月26日再次表明了力争再次当选的意愿。前日本自民党政务调查会长岸田文雄也于当天宣布参加总裁选举，多名候选人展开争夺的局面已经形成。选举将于9月17日发布公告，29日进行投计票。

此前的日本自民党总裁选举基本是现任总裁连任。出现例外的只有1978年败给大平正芳的福田赳夫。当时采用的方式是在党员·党友实施的预选中选出两名候选人，然后由国会议员投票选出总裁。

当时，虽然在选举前的舆论调查中福田赳夫处于领先，但在预选中大平正芳拉大了差距。福田称“天意偶尔也会出现奇怪的声音”，并退出了正式选举。

日本各都道府县的地方票引发的逆转剧情也在2001年上演过。当时，在因森喜朗辞去日本首相职务而实施的总裁选举中，小泉纯一郎获胜。他喊出了“要摧毁自民党”的口号，并获得了9成地方票。国会议员票也纷纷投向小泉，他最终战胜了之前被认为占优势的桥本龙太郎。

此次依然无法预料形势是否对现任总裁有利。日本的新冠疫情因德尔塔病毒肆虐，无法遏制蔓延势头。对未来的不安笼罩着日本政府。首相菅义伟的内阁支持率持续处于上台以来的最低水平。

日本国会众议院议员的任期将于10月21日结束，在自民党内部，对下届众议院选举的危机意识也在扩大。在2020年9月的上届总裁选举中促成菅义伟压倒性胜利局面的自民党内部派系的动向也在发生变化。

上届日本自民党总裁选举时，菅义伟的参选意向一经传开，细田派、麻生派、竹下派等7个派系中，有5个派系立即表示支持。而这次到目前为止明确表示支持菅义伟的只有二阶派和石原派两个派系。而且二阶派内部也存在不同意见。

“依然支持现在的菅义伟政府。不过，还要好好观察整体情况”，在8月26日竹下派的派閥总会上，代理会长茂木敏充转达了竹下亘会长的意见。

茂木表示“将与其他派阀的人互相联系，再决定如何行动”。其中，将密切关注自民党内最大派系细田派和第二派系麻生派的动向。

事实上领导着细田派的日本前首相安倍晋三及麻生派的会长、现任日本副总理兼财务相的麻生太郎此前一直支持菅义伟政府。虽然此次的总裁选举也显示出支持菅义伟的想法。但两个派系内的意见不一，作为派系的态度也尚未明确。

来自细田派的日本自民党政调会长下村博文也有意参选。该派内有意见认为“作为同一派系原则上要团结，但不继续观望一下形势很难决定方针”。

麻生派8月26日在日本国会内召开干部会议商讨了对策，但当天并未得出结论。

背景是两派有很多议员的当选次数都在3届以下，他们有很人对下届众议院选举心存忧虑。

日本自民党在上届安倍政府下，在城市部分和年轻人群中扩大了支持，吸收了游离票，但在8月22日投开票的横滨市的市长选举中，菅义伟首相支持的候选人落选。正由于这是象征城市部分的选举，是首相的阵地，党内容易对首相抱有不满。

日本自民党的细田派、竹下派、岸田派各派系在众议院当选过2～3届的15名议员8月26日聚集到国会内。会后，细田派的佐佐木纪对媒体表示“我们不愿被说倒退回了很久以前的自民党。要好好进行政党改革”。

