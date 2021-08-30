孙子兵法哲学贯穿中美对抗核心

来源：中评社

作者：高易伸

经营20年的阿富汗战场，美军说走就走，不仅重创美国传统霸权形象，更对全球格局产生重大影响。在台湾中山大学企管系传授《孙子兵法》的林峰立接受中评社访问认为，从中美博弈的发展脉络及阿富汗事件，正好验证《孙子兵法》中“慎战”与“善战”的战争哲学核心。

林峰立认为，美国今天如果读懂《孙子兵法》在中东或许不会这么狼狈。美国自二战后成为全球超强（Super Power），随后便开始进行一系列的战略扩张，扮演起“世界警察”角色，海外驻军遍布全球。当美国想解决问题时美国总统的反应通常是先问幕僚“距离事发地点最近的航母舰队在哪里？”这凸显出美国惯用“拳头”或“实力”解决问题，而非以政治手段进行磋商，在在凸显出美国善战、维护自身利益至上，但却不慎战、没有全局思维，是久而久之被养成的“霸权惯性”。

林峰立，1957年生，祖籍福建漳州。台湾大学农业工程学系学士、美国马里兰大学交通工程研究所硕士、美国马里兰大学管理科学研究所博士。专长为华人管理学、传统哲学下的策略管理、孙子兵法、策略动力学等。林峰立在管理学院开设的孙子兵法颇受学生喜爱，每学期修业人数很多，是很抢手的一门学课。

美国撤守经营20年的阿富汗，对于塔利班政权闪电攻入首都喀布尔束手无策，军事评估出现极大落差。

林峰立表示，孙子兵法中的“慎战”是指尽量避免零和博奕的战争观。“慎战”或“速战”都是在战争无法避免下不得不战的概念，纵使开战后也要想办法“速战”，因为旷日费时的战争将使军队疲惫、殚精竭虑。美国再强，也经不起海外战场一个接着一个开辟。

美国总统拜登下决心要美军撤出阿富汗，拜登虽称不后悔，但遭到盟友及共和党强烈批判，美国到底犯了哪些错误？

林峰立分析，拜登上任后决定撤离美军，确实过程犯了很多错误、出现太多瑕疵。例如美国未跟盟友充分沟通，连对战场的经营、扶植的阿富汗政府军实力都未能充分认识，美国荒腔走板的撤军，让亚洲盟国、北约西欧各国吃了一惊。

林峰立说，《孙子兵法》云“不知军之不可以进而谓之进、不知军之不可以退而谓之退，是谓縻军。不知三军之事，而同三军之政者，则军士惑矣：不知三军之权而同三军之任，则军士疑矣。三军既惑且疑，则诸侯之难至矣，是谓乱军引胜。”拜登这次军事决策与美军撤出阿富汗的动作，几乎跟孙子口中的“縻军”、“乱军引胜（自乱其军、自去其胜）”几无区别。

林峰立观察，美国打过韩战、参与越战、两伊战争及阿富汗战争等，但最后都以仓皇落逃收尾，这说明美国在战争决策及过程上是有问题的；又或者美国政坛上已无眼光长远的政治家，否则怎不知道让国力将养休息，而是任其持续耗损？每任上台的美国总统几乎都在吃老本。这20年来美国衰败的速度令人咋舌，尤其08年金融海啸，再到18年新冠疫情迄今。美国虽然想维持美元的地位，并在中东保有的影响力，但以结果论，这个代价恐怕是太高的。

阿富汗事件是美国兴衰的分水岭吗？

林峰立说，如果从“国家生产力”观察，美国目前还是不错的，但生产力背后仰赖的是社会力，以目前民主党、共和党的激烈斗争、意见分歧，几乎只有在面对中国威胁时才有机会一致，但其他议题包括美国种族、贫富差距等也还是鲜明，文化上美国也更强调“个人”及“自由”；而非“团体”或“约束”，因此美国特色往往不利于社会力建设；反观中国在这方面就团结有利许多。因此以长远观察，中美争霸若打持久战，拖得越久对美国反而越不利。

最后林峰立引用《孙子兵法》“夫用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善也；不战而屈人之兵，善之善者也。”美中对抗、博弈，通常都是美国先发动攻击，譬如特朗普时期的贸易战、科技战，但美国发动攻击后，中国大陆有受到重伤吗？目前看来是没有的。

林峰立说，美国习惯用拳头降伏他人，藉此创造以美国为优先的利益，因此美国所追求的是一个“破局的胜”；反观中国强盛后经营一带一路，想创造的是“全局的胜”。中美长久相比，美国就虚弱了，因此美国真的是很典型的案例。

林峰立认为，拔人之城非攻也，破人之国非久也。中国强调和平崛，不跟美国争霸其实隐含孙子兵法的智慧。美国或许善战，但“慎战”更是中国人的智慧。中国现在面对美国的挑衅，其实一直遵循孙子兵法中“胜”的概念。所谓“胜由争出、胜于全胜、自保而全胜、先胜而后战、胜于易胜、胜于无形、不战而胜”这些其实贯穿着中美全方位博弈哲学之中。