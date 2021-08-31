蔡政府对BNT疫苗该做点正事

来源：台湾《联合报》

联合报社论

永龄、台积电与慈济捐赠的BNT疫苗，经郭台铭积极奔走抢货，首批二百万剂明天将提前抵台，二十多小时内即有三百万人争先登记。郭台铭说，他已请BNT明年为台湾保留三千万剂额度，希望政府能“有备无患”。对其好意，行政院长苏贞昌冷回“谢谢提醒”，对台湾疫苗部署落后之严重似无反省。

这两百万剂BNT提前来台，对于填补目前台湾疫苗的青黄不接，如同大旱云霓。蔡政府立即透过大内宣，展开一波抢功、卸责攻势。党政高层先透过绿媒释出政府早就掌握有这批疫苗，卫福部长陈时中随后登场，标榜政府“三个小时就决定放行”。至于疫苗标签将出现复必泰及复星等字样的大转弯，则营造蔡总统“高明政治手腕”的风向，厚颜邀功。陈时中更对去年拒绝东洋及采购BNT疫苗破局，导致八百人染疫死亡，坚称“我不后悔”。这出戏演到这里，嘴巴和身段已经完全无法对应。

郭台铭五月初即释放要购捐疫苗讯息，却一路遭遇各种政治操作和行政刁难，酸言酸语、拖延进度，及至交易完成，已过了二个月。及至BNT药厂要开始为台湾生产疫苗，卫福部的紧急授权还未下来，并在检验程序上设定严苛条件。这些操作，每一步都在牵制BNT抵台期程，以便高端疫苗可以趁此空档上市施打。

蔡政府如今极力否认曾“卡疫苗”，但当初蔡政府极力宣传的重点，就是争取“原厂标签”。事实是，绿营名嘴和政治人物及网络侧翼都在宣传“复必泰非原厂疫苗”、“BNT现货即将过期”的谣言，连陈时中、李秉颖等指挥中心核心人物也带头造谣。如今来台的BNT疫苗既是现货，又印有复必泰、复星字样，绿营却能大转弯邀功，岂非人格分裂？

蔡政府外购的疫苗，不是碰壁就是迟交；至于自产疫苗，则是争议频传。反观唯一由民间负责的“专案”，却在排除政府障碍后就一路畅通，甚至提早交货；陈时中也承认，每个月皆会有稳定数量的BNT运抵台湾。两相对照，政府的行政效率和可信度远不如民间团体，已一目了然。蔡政府除了继续编造话术，在疫苗部署上，能不能做点福国利民的正事呢？

在抢勾选BNT的人潮中，有不少人已打过第一剂疫苗或曾勾选其他疫苗，都被预约平台拒绝。而相对于十八岁以下的国高中生已被列为BNT优先施打对象，许多十八岁以上的青年却仍然是疫苗孤儿，指挥中心跳跃式的指定施打对象，思虑并不周延。韩国最近出现数例青年施打BNT后猝死事件，美国的研究则发现，十几岁的青少年接种辉瑞／BNT后，出现心肌炎的比率较成年人高出十四倍。现在，指挥中心一心想要扩大疫苗覆盖率，却不顾接种对象的年龄及身心差异，未免太过轻率。为何不让身心更成熟的年轻人先接种BNT，试打一段时间，再扩及国高中学生？

再者，美国联邦食品药物管理局（ＦＤＡ）已批准辉瑞／BNT疫苗的药证，台湾顺势跟进，应是合理做法。但蔡政府对于是否开放药证申请，乃至是否核准，是否比照美国开放民间采购、施打，态度显得讳莫如深，增加了诸多不确定性。政府的权力太大，却常常徇私行险，行事又缺乏透明，今天台湾的疫苗荒正是因此造成的。如果心态不改，面对下半场，同样的问题必然重演。

BNT疫苗从去年政府的弃买、破局，到今年民间团体购捐过程的受阻、延宕，到今天疫苗终于可望登台，证明民间效能远高于政府。其秘诀，就在真诚、无私与大爱。面对辉瑞，政府也该如此。