中国补习龙头光景不再 写字楼丢空半月

来源：明报

中国大陆“双减”政策落地，开学前夕，被民间戏称为“宇宙补课中心”的北京市海淀区，过往补习机构集中的写字楼已不见往日车水马龙的景象。多间补习机构人去楼空，物业不得不重新对外招租。有中介机构工作人员向本报表示，补习机构所在的写字楼，已放空半个多月，但至今尚未有新签约机构承租，此情景颇为罕见。北京市多区早前也公布学科类培训机构白名单，要求加强资金监管、办学许可、疫情防控等相关要求规范管理。

北京海淀黄庄辖区有北京大学附中、人民大学附中等名校。新东方、学而思、高思、豆神等数十家校外培训机构聚集于知春路两侧的大厦。北京大学附中附近的银网中心，是过往培训机构集中的写字楼之一。以前门庭若市的大厦门口，如今门可罗雀。大厦的一楼的“一听堂”是以语文、数学等学科类培训为主要内容的机构，但记者走访时，也大门紧闭。门外的玻璃上贴着新的告示，“一厅堂场地对外使用，教师教研聚会、家长圆桌会议、公司小型会议等”。

同在一楼的“学而思优培”，也已清空了所有的标志并关上门锁。另一家培训机构也情况相仿，只是门楣上除去标识的底牌上还遗留胶水痕迹，仍能认出“多高创新教育”字样。位于二楼的“高思一对一”则全部清空。与银网中心相邻的理想大厦地面，是“高思教育”的另外一个培训点，但记者走访时，除标志外，房间内其余物品均已搬空。

昔日车位难求 知春路今畅行无阻

记者在现场走访的多个小时内，鲜有补课学生经过。而往昔人流涌涌的银网中心，进出人员在个位数。附近居民向本报称，海淀黄庄知春路，过往一到放学、节假日、寒暑假，因家长送孩子上课，周边停车场一位难求，知春路往往会堵成单行道，一侧停满了等待接送孩子的私家车。周日，本报记者在现场走访，虽然是补习课的上下课时间，但知春路仍然畅行无阻，周边停车场亦有大量空位。过往忙于指挥停车的保安，得闲可以在路边抽上一只烟。

培训机构集体搬离，亦使附近餐饮机构大受影响。虽是晚饭时间，银网中心地面的咖啡厅、马路对面的快餐店及小食舖均是食客寥寥。有餐馆服务员称，因少了培训学生的关照，近来生意差了很多。“原来这个点儿，生意很火爆根本没有空座。”一间房产中介工作人员则向记者称，银网中心现有多个物业待租，放空时间已近月。“700平米的物业，月租大概18万人民币，但现在还没有人承租。”

北京市政府新闻办早前就教育“双减”工作新闻发布会中提到，北京市将及时分批公布学科类校外培训机构白名单。要就加强资金监管、办学许可、疫情防控、行为规范、办学标准等相关要求规范管理。截至8月29日，北京已有房山、昌平、怀柔、大兴、通州、丰台六区公布首批学科类校外培训机构白名单，共63家机构。