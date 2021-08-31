中央“加辣”反垄断 为保公平不手软

来源：星岛日报

星岛日报社论

中共总书记习近平昨天主持了中央全面深化改革委员会议，进一步强化反垄断工作，表明“监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬”，如此强硬姿态加强监管，皆因反垄断关乎中国经济能否高质量地发展，并落实社会共同富裕等重大发展目标。在此高度战略规划下，中央并已计划推出全方位的监管措施，显示强监管、反垄断的行动将绝不放松。

中央近月掀起监管风暴，遍及互联网、教培行业、物管、医药、演艺等行业，尤其关注科网巨企在网上金融、网购、手游、音乐、招聘平台、网约车平台、外卖平台等出现的垄断、窒碍竞争、剥削客户和滥用客户资料等问题。由于监管风暴，令科网股和不少内地企业的股价受压，市场关注中央严监管会否打击行业发展和企业投资，雷厉风行数月的行动，会否暂缓下来。

全方位出手 设置“红绿灯”规管

然而，昨天召开的深改会审议通过了《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》，表明中央反垄断、推进公平竞争的行动，不但不会慢下来，而且将推出更全面的监管动作。

此因习近平出任中共总书记后，重视顶层设计，推行的政策不能只是头痛医头，脚痛医脚，而是要有长远眼光的战略思维，反垄断、强监管不止是针对个别行业，而是涉及国家未来发展战略，关乎构建新发展格局、推动经济高质量发展、促进社会共同富裕的战略高度。

在如此重大的发展战略下，深改会并定出全方位加强监管的工作，列明要加快健全市场准入制度、公平竞争审查机制；要加快建立全方位、多层次、立体化监管体系；要加大监管执法力度，加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域执法司法，要完善反垄断体制机制等。深改会相信，只有明确规则、划出底线、设置好“红绿灯”，企业才能更好地促进科技进步、繁荣市场经济、便利人民生活、参与国际竞争中。

对于加强监管会否影响经济发展，深改会就表明，坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬，大力推行反垄断，不但不是要打击发展，更是为了促进发展。

中国推行改革开放之初，提出让一部分人先富起来、让一部分企业先富起来，并期望先富带后富，达到共同富裕。现在改革开放成功推行四十多年，确有一批企业成功先富起来，但它们当中部分未有负起先富带后富的责任，反而利用手上巨额资本和市场垄断地位，进行无序扩张，并以巨额资本打压中小企，控制社会舆论工具，从而剥削消费者和员工。

值得借监的是，美国一百多年前由于资本无序扩张，造成巨企垄断，不利行业发展和社会公平，因而定立《反托拉斯法》，打击各种企业垄断行为，特别针对石油、钢铁、铁路等新兴而重大行业，更强令石油巨企拆骨。

阻破坏竞争 发展才可高质量

中国行业发展现况，有不少百多年前美国资本主义初阶段的影子，虽然美国高举资本主义的自由市场大旗，亦深明缺乏法律监管，行业垄断最终只会葬送美国经济前途、加深社会阶级矛盾，因此美国政府都要向大企业开刀，社会主义中国更重视经济公平、社会正义，不容许企业破坏公平竞争，更不容许企业剥削欺压消费者。

从长远看，中国只有加强反垄断，让企业获得公平竞争机会，人才发挥创造力、竞争力，才能保证中国行业创新、科技发展，有力与国际竞争；反垄断亦可打击企业和富人欺压民众的行为，减少社会矛盾，保障平等。

只有切实执行反垄断、保障公平竞争，中国经济高质量发展、社会达到共同富裕的战略目标，才有实现的可能。