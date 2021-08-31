香港移民潮带走的不仅是学童？

来源：香港01

01观点

在移民风潮下，香港教育界亦受影响，中学校长会主席连镇邦及香港岛校长联会副主席詹汉铭星期日（29日）出席商台节目时指，学校的中层教职员有流失现象，退学人数有所上升，同一时间更有名校罕见地卖广告招收插班生。他表示学生退学潮相当明显，出生人数下降亦为学校带来困难，不过认为同时亦为进一步推行小班教学带来契机。

根据教育局2020／21学年学生人数统计报告（幼稚园、小学及中学），由2010至2020年间，小一级学生人数每年上升至2020年才有轻微减少至59,427人。而中一级学生人数由2010年的最高位69,224人至2020年的60,945人确实有下降趋势，不过最低位却是2016年的54,479人而非今年。相关学生人数其实每年都徘徊在六至七万人左右，可见新生入学人数并非一个真正对推行进一步小班教学有极大影响的因素。再者，在香港亦只有在小学阶段推行小班教学，中学阶段并未有类似政策。

学生时浮动 政策欠弹性

从数据的走势可以看出另一个问题，就是政府并未有为每年浮动的新生入学人数制定应对方案。现在全港在2020/21学年共有346间小学推行小班教学，以25名学生一班为标准班额，占全港资助及官立小学总数近八成。假若小班教学是以教学质素或教师兼顾学生程度作为政策基楚，理应在收生人数下降之时，继续收缩标准班额人数，容许每班缩减至20至23人。

然而在现行小班教学政政策下只有考虑到收生上限为标准班额之上10%，惟未有为整套政策设立收缩空间，反而是要求学校在每班平均学生人数下跌至25名或以下的情况下，根据校本准则，负责处理有关的超额教师。我们可以由此看出，小班教学政策不但欠缺弹性，而且未能有效将教育质素提升最大化。

当小学入学人数下降，当局并未有考虑修订小班教学政策以作出弹性处理反而是执行杀校程序。教育局局长杨润雄接受《香港01》专访时更明言：“如果没有对等数量学生，亦无理由有如此多学校，这是最基本原则”，甚至官校都会被杀。本意为促进学校平稳发展的政策，变相成为收生不足学校的绞刑台，先是抹去教席，继而缩班，最后杀校。这只怕反映出政府对教育的态度是由经济角度出发，而非着力培育下一代。