赵薇传闻天花乱坠　共同富裕被错误解读

来源：香港01

01观点

演艺界名人赵薇曾上演的剧集如《环珠格格》等近日被下架，传闻她遭到政府封杀，甚至有传她已出走法国。网民纷纷讨论赵薇到底因何事而被封杀，甚至有人列出了她的“七宗罪”，估计可能与近期大陆演艺圈被整顿的风潮有关系。

赵薇因何被封杀，甚至是否真的被封杀，现在都只是流言，真假只有知情人才知道。然而，一部分将赵薇及大陆演艺圈的问题与中央的“共同富裕”政策相提并论，更有部分说法将此与大陆打击阿里的反垄断行动混为一谈。如果熟知大陆“共同富裕”及社会主义路线的话，就不难发现这些想法其实反映了错误的认识。

台湾与香港不少网民将赵薇与大陆演艺界被官方整顿的事情，与最近官方提倡的“共同富裕”混为一谈，暗指官方打击演艺红人和饭圈是为了“缩减贫富差距”。甚至有人重提未解放前共产党“打土豪分田地”的口号，指官方希望从这些暴富艺人手上收回财产分给较贫穷的人。也有一些说法指，赵薇与阿里巴巴始创人马云在生意上“过从甚密”，两者最近都被国家监管政策盯上，也反映了国家的“共同富裕”目标其实是针对富有人士的政策。

“恐共”先入为主的想法

然而，这种想法大多只是偏离事实的空想，与大陆推广“共同富裕”不应混为一谈。以演艺界为例，官媒近来所提出的问题其实早已存在，并不是因“共同富裕”才提出。提如女艺人被“潜规则”，性侵、吸毒等行为在娱乐圈已不少新鲜事，而艺人开公司及搞“阴阳合同”逃漏税等犯罪更是国家一直打击的对象。例如2018年著名艺人范冰冰逃税案就是哄动一时的新闻。

而将这些事与马云混为一谈也是穿凿附会。在现阶段我们无法确认赵薇与马云曾否联合进行过不法行为，但可以肯定的是，大陆对于阿里巴巴以及蚂蚁金服的反垄断及监管都并非针对马云本人，而是垄断行为对社会和经济造成破坏，必须由政府出面监管。对于这些问题，官方的态度向来都是有犯法的就该惩罚，该监管的就监管，并非针对富者的歧视行为。

之所以会有这些误解，很可能一些人心中对于“共产”的想像。他们认为大陆所行的社会主义等于“平均财富”，结果才引致他们将近来一些似有所关系的大陆政策串联起来，解读为“仇富”和“平均主义”。

“共同富裕”不是搞“平均主义”

然而，国家近来虽然屡强调“共同富裕”及“三次分配”等概念，但却不是一些人所解读的“平均主义”。上周四（26日），中央财办副主任韩文秀在记者会上就强调，共同富裕是仍然存在一定差距的共同富裕，不是整齐划一的平均主义同等富裕，并且不搞“杀富济贫”。这就清楚表示，国家的政策理念并非“打土豪”的“仇富”行为，而是强调“不能只让一部分人富起来”。

对于已经富起来的人，必须承认他们相对富裕的现实，也不可能将全国人民的生活水平划一于相同的标准。古代斯巴达已经证明了，均富与划一的生活水平难以实行。然而，在承认贫富差距的同时，不等于要无限制地鼓励贫富差距扩大。国家有责任为贫穷的人提供机会与帮助，令他们有机会改善自己的生活，最终是令更多的人能过上更好的生活，不断将社会最低层的人口比例减少，营造一个大部分人皆是中产的“橄榄型结构”。

而富人本身已经在社会上有更好的资源与条件，并不需要国家的帮助。国家无论是通过税收的“二次分配”或是鼓励企业自身进行“三次分配”，也是尽量利用先富起来的一群去帮助其他还未富起来的人，并非要仇视富有。如果国家敌视财富，这相反会令人民失去工作和发挥创造力去改善生活的欲望，最终达到的很可能只是“共同贫穷”而非“共同富裕”。