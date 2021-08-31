高端猝死 蔡政府不说一句话吗

来源：中时电子报

中时社论

随着BNT疫苗来台，高端疫苗如秋扇见捐，施打率逐日降低，只有达到86.53%，卫福部长陈时中说是受接种不良事件及BNT来台的影响，其实民众对高端却步，还有另一个原因，就是亲眼看到蔡政府大力宣传打高端爱台湾，但当有民众打高端猝死后，蔡政府不但毫无悲悯关切，指挥中心还以不实资讯带风向，不肯认真探究原因，高端则闷不吭声彷佛事情不是他们干的，政府也没要高端出来交待一下，在蔡政府眼里，人命真的不值一文吗？

诬死者过重太残忍

这一轮高端施打由蔡总统亲自出马，但因猝死事件与BNT影响，施打量雪崩下跌，仔细看看逐日数字还颇有玄机。从23号开始施打，第1天近18万，第2天掉到13万，之后几天都跌到8万上下，但27日打了18万剂，28日又恢复常态，这一天到底是哪些人去打了呢？莫非是被动员的中华邮政员工？还是像赵少康推测的外籍移工？无论如何，外界最关切的，还是6例死亡引起民众对高端安全性的疑虑，而没人给民众一个答案。

蔡政府一路偏心护航硬推高端，种种违反医学伦理、让人民去赌命的作为，民众都看得一清二楚，而蔡政府对响应自己的民众健康之冷血，令人心惊。高端开打的第1天，就有挺高端、挺民进党的作家陆之骏猝死，这条命给了蔡政府一个巴掌。接着又有几起猝死，都才3、40岁，桃园一位男性，指挥中心在记者会上说他有糖尿病，体重120～130公斤，似乎暗示死因和他身体状态不佳有关。但家人说他根本只有90公斤，他的小孩还上网查新闻，问妈妈为什么指挥中心这么说，是不是有某些原因。让一位丧父的小孩想要问出这样的问题，会不会太残忍了点？

虽然指挥中心发言人庄人祥事后有道歉，并说是医院人员目测的数字。问题是，如果家属弱势不懂质疑，这个案例是不是就被带风向带到船过水无痕了？糖尿病控制得好，这位爸爸可以活很长时间，如今孩子失去了父亲，还看到政府对父亲的体重灌水，好像死也是应该的，和高端一点关系都没有。一条宝贵的生命消逝，既找不到真相，也没有人给个交待或负责，家属还得承受二度伤害，冤不冤？

6死中3主动脉剥离

陆之骏、桃园男和基隆市一位没有慢性病史的女子，都是主动脉剥离致死。高端才打了84万人，6死中就有3例主动脉剥离，这个类似性当然值得注意。之前我们接种的是有国际认证且已在全球广泛施打的AZ和莫德纳，而高端不做3期试验、2期还没解盲就上市打进人民的身体。台北市长柯文哲说它是全球最大规模的3期试验，一点也没错，人民真的是免费替高端当3期白老鼠。可是，如果是真正的3期试验，有死亡案例出现一定会先暂缓，查明和疫苗有没有关系，AZ当初也曾如此，为什么台湾人的命就这么不值钱，一个个死还一个个继续打？

蔡政府拼命想增加疫苗覆盖率，但只在意数字和大内宣，对活生生的人命完全无感。台湾疫情死了800多人，有多少是因为政府疫苗政策失当而无谓逝去的？至今接种疫苗死亡600多人，指挥中心在报告时，不是说本身有慢性病，就是轻轻带过，然后说死亡数没有高于背景预期值，接种与死亡有时序关系，但未证明有因果关系。这种轻描淡写的解答，好像死了就死了，死了也不意外，让家属很难接受。

作家九把刀岳母施打疫苗后因主动脉剥离致死，他要求法医加验免疫萤光反应和血小板第4凝血因子抗体。法医高大成也说，主动脉剥离不见得与疫苗无关，必须看破掉的动脉有没有嗜伊红性白血球的聚集，如果有，再以免疫萤光染色法确定与疫苗的关系。很多死者有慢性病，是不是身体不能忍受疫苗而产生过敏反应死亡，需要进一步检验。但我们的政府有努力为死者追索真相吗？高端龟缩着不出来给个交待，政府有替死者向他们问责吗？

这些逝去的生命，都曾经是鲜活而充满未来的。他们的殒命，是家人永远的伤痛，但显然在蔡政府的衡量天平上，轻贱如鸿毛，卑微如草芥。