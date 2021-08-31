阿富汗前部长流浪德国成“外卖小哥”

来源：第一财经

穿着橙色的外卖服，背上巨大的送餐包，再跨上自行车，已经49岁的萨达特（Sayed Sadaat）身手依然矫健，一溜烟工夫就消失在了巷尾，不一会儿，他就来到了街角的一户人家，敲开门，取出包中的披萨送上。

萨达特现在每天穿着橙色的外卖服，背上巨大的送餐包，骑着自行车在莱比锡送外卖。（路透社）

萨达特是德国莱比锡的一位“外卖小哥”。凭着自己的劳动，每小时赚取10欧元（约合76.4元人民币）的配送费。而就在去年，他还是阿富汗电信和信息科技部部长，西装革履，在全副武装的保镖簇拥下前行。

自8月15日，阿富汗塔利班进入阿首都喀布尔以来，已经有成千上万的阿富汗人，通过各种办法离开阿富汗。联合国难民署在27日表示，在最坏的情况下，2021年全球预计会将新增50万阿富汗难民。

8月20日，外交部发言人华春莹在主持例行记者会时，在谈到阿富汗难民问题时表示：“避免发生新的内战或人道主义灾难，最大限度避免无谓伤亡和产生大规模难民。这是解决问题的根本之道。”

“我要去送外卖”

德国《莱比锡人民报》的记者马尼亚-施莱格尔（Josa Mania-Schlegel）8月21日首先在社交媒体推特上写道：“几天前，我碰到一个人，他自称做过两年的阿富汗电信部部长。我问他那现在在莱比锡干嘛，他说我要去送外卖”。

马尼亚-施莱格尔做了一番查验后发现，这位眼前名叫萨达特的阿富汗男子居然真不是在吹牛。他在2018年被任命为阿富汗电信和信息科技部部长，成为了阿富汗政府内阁的一员。在2020年，因与阿富汗前总统加尼政见相左，愤而辞去了部长的职务。在当年12月，他和他的家人来到德国莱比锡定居。

在萨达特担任部长期间，他主要负责推进农村地区的移动通讯建设，还与周边大国商议过为阿富汗发射卫星等事宜。根据中国驻阿富汗大使馆官网显示，在2017年8月6日，时任中国驻阿富汗大使姚敬会见了时任阿富汗电信和信息科技部代理部长萨达特，双方就中阿相关合作交换意见。

萨达特在2018年被任命为阿富汗电信和信息科技部部长，主要负责推进农村地区的移动通讯建设。（互联网）

萨达特当时感谢了中方长期以来对阿经济社会发展提供的无私帮助和支持，表示加强两国通讯领域合作有利于强化本地区在通信、数据领域互联互通合作。

他之所以能够掌管电信和信息科技部，除了政治任命外，他自身也是一名电信领域的专家。他在1996年从英国牛津布鲁克斯大学毕业，获得了电子工程的学位，此后在英国等多国从事过相关的工作。在2001年阿富汗战争后，他终于看到了为国效力的机会，回国从电信和信息科技部技术顾问开始做起，最终逐步提拔，成为了部长。

在短短一年间，从阿富汗的内阁部长到德国的外卖小哥，萨达特的人生经历了大起大落。

萨达特站在自己外卖自行车旁道：“我觉得没什么好内疚的，我希望其他（阿富汗流亡）政治家也能走这条路，做些‘接地气’的活，而不是东躲西藏。”与此同时，他也毫不忌讳把他现在的生活状况公之于众，他希望他的故事能够成为阿富汗难民改变生活方式的一种催化剂。

由于萨达特在英国求学和工作的经历，他拥有英国和阿富汗双重国籍。在离开阿富汗后， 他之所以选择德国，主要是他认为德国在电信和信息科技领域长期发挥着主导的作用，同时德国的经济前景也不错。但形势比人强，到了德国之后，即便有如此亮丽的简历，萨达特也很难找到与他经验匹配的工作。

主要的原因是他的德语几乎是零基础，他说：“我申请了很多工作，但没有回音。”最终他醒悟到：“语言才是最重要的。”为此，他到一所语言学校，每日学习德语。

但不久，他从阿富汗带来的积蓄就不够用了，为了生计，他找到了当前的工作。因为疫情的原因，外卖行业迅猛发展，外卖小哥的工作收入稳定，并且工作时间灵活，并不影响他在语言学校的学习。

对于现在的生活，萨达特表示既让人兴奋又充满挑战。他总结道：“你出活的次数越多，见到的人也越多，你学到的东西就更多。”

阿富汗的难民与重建

面对阿富汗的局势，作为曾经的内阁部长，萨达特表示他也没有料到阿富汗政府会这么快“陷落”，他希望阿富汗政权能够稳定过渡。

萨达特们的遭遇折射出了战乱国家人民生活的颠沛流离，但相比阿富汗平民百姓，他无疑还是幸运的。联合国难民署副高级专员克莱门茨（Kelly T. Clements）近日称阿富汗地区预计将新增约50万难民，很多人陷入困境“走投无路”。

联合国难民署的数据显示，截至2020年底，已有250万名阿富汗难民登记在册，阿富汗是全球难民数量第二多的国家。

联合国人道主义事务协调厅当天也表示，在今年初就估计阿富汗约有1800万人需要人道主义援助，这是一个“惊人的数字”，而由于冲突、干旱及新冠肺炎疫情加剧，预计这些需求实际上已经增加。

8月18日，欧盟召开成员国内政部长会议，讨论阿富汗难民问题。欧盟委员会负责内部事务的委员约翰松会后发表声明称，阿富汗的动荡局势或加大欧盟面临的移民压力，成员国对此要有充分准备，同时强调不应坐等移民涌向欧盟，而应阻止移民通过不安全、不正常、不受控制的偷渡路径前往欧盟。

而和平重建，人才至关重要。24日，塔利班发言人穆贾希德表示，将禁止阿富汗人前往喀布尔机场，尤其是那些具备一技所长的。他说：“我们有医生和教授，他们是人才，是国家的人才，不应该离开这个国家。”他鼓励这些专业人士继续留在阿富汗，在自己的专业领域内工作。

在接受第一财经记者采访时，兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪表示，这一表态和动作表明了塔利班已经意识到了阿富汗在重建过程中，缺乏人才的问题。

他说，在塔利班内部相对缺乏专业人才。在过去，大多数塔利班成员都参与军事斗争，缺乏治理类人才。朱永彪说，如今进入城市后，需要管理医院和学校，提供社会公共服务，而像更为专业的税收，海关和统计，那塔利班就不知道如何操作了，“原来这些公共服务都是由阿富汗政府提供的，塔利班不用管，而如今这方面人才肯定特别缺”。