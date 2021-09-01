台湾不要成为帝国坟场

来源：联合新闻网

作者：公孙策

阿富汗再一次成为“帝国坟场”，但是它的代价是惨痛的，遭遇是悲哀的。在一片“台湾是不是下一个阿富汗”言论声中，寻求台湾怎样才能不陷入悲惨境遇，意外找到历史中几乎不为人知的两个故事。（钱穆先生教的：在现实中找问题，在历史里寻答案。）

1854年，美国驻日公使汤森.哈里斯向国务院提出，美国应该向清廷购买台湾，做为对华贸易的门户以及经营东方的补给站。这个提议被国务院否决，十三年后，美国向俄罗斯购买了阿拉斯加。

1895年台湾割让给日本，镇压乙未抗日有功的乃木希典在翌年出任第三任台湾总督。又隔年春天他返国述职，向首相与军方、政界要员表示了他的看法：“（台湾是块烫手山芋，日本统治台湾）就像乞丐讨到一匹马，既不会骑，又会被马踢。”他建议将台湾卖给英国，既可以甩掉一个包袱，又可以得到一笔钱。此议虽然未得内阁同意，他并不死心，私下跟英法官员接触，英国反应冷淡，法国人却十分感兴趣，甚至讨价还价讲了个一千五百万法郎的“卖台价格”。

伊藤博文二任首相时，内阁又对乃木希典的提议展开辩论，有人提出“一亿日元”的价格，但乃木的政敌儿玉源太郎抨击：“不是台湾不好治理，而是我们管理的官员无能。”于是儿玉接替乃木成为台湾总督—台湾不卖了。

如果当年美国买了台湾，台湾现在就跟阿拉斯加一样，成为美国一州了，是吗？如果当年日本卖了台湾，台湾现在又会是如何？—如果二战的历史轨迹不变，台湾是不是跟中南半岛、菲律宾、印尼一样，成为帝国战场？

翻开台湾历史，从葡萄牙、西班牙、荷兰，到英国、法国、美国、日本，帝国主义一直都盯着台湾。幸运的，台湾始终不是“帝国坟场”，也就是免于像阿富汗那样的悲惨际遇。

今天呢？美国拉着盟国组成抗中连线，美军从阿富汗撤出以后，会更用力于挑战北京在台海、南中国海的容忍底线，台湾则一步步不由自主地被推到火线前缘。

很多人为白宫国安顾问苏利文将台湾与以色列相提并论而兴奋，我们且不比较台湾有多少条件可以跟以色列相提并论，单提出一项：愿意付出代价的决心。在这一点上面，以色列人和阿富汗人是足堪比拟的（以色列人付出的代价一点也不少），只是他们跟美国的“交情”正好相反而已。

台湾人如果没有那样的决心，不愿意付出（成为帝国战场／坟场）那样的代价，不想经历那样的境遇…那就得有比他们更高的智慧，避开战争的灾难。