限制未成年人玩网游　更见企业须负社会责任

来源：香港01

01观点

本星期一（8月30日），中国国家新闻出版署向各省市、网络游戏企业和有关行业组织发放《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》（下称《通知》），要求严格落实网络游戏用户帐号实名制度，以及禁止所有网络游戏企业仅于周五、周六、周日和法定假日晚上8时至9时以外的时间以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

《通知》表示有关措施是想回应社会对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏的关注，旨在“切实保护未成年人身心健康”，而官方负责人亦于接受记者专访期间特别强调“游戏企业是防沉迷工作的主体，必须始终坚持把社会效益放在首位，积极回应社会关切，主动承担社会责任”，因此它们应该严重遵行相关规定才能“向全社会展现诚意诚信和责任担当”。

监管市场是为改善社会

姑勿论限制未成年人使用网络游戏的这个决定是否正确，《通知》起码已经可以看出内地与香港的企业角色的大不同。在内地，国家当局要求某些企业配合进行普遍认为对社会有益的事情，甚至直接透过强制政策规定对方承担具体任务，而且它们能赚取的利润还会直接因此遭受损失。

除了防止未成年人网络游戏之外，近来愈来愈多人关注的“反垄断”、“共同富裕”议题与同期推出的连串监管措施，背后其实同样都反映了这种治理思路。政府之所以愿意费心劳力维持和监管市场，本身便是源于希望借助它来模塑理想社会，否则根本没有需要豢养一批本质上靠剥削他人维生的资本家徒添烦扰。

鼓励企业自律难以尽责

在香港这边，却是几近政府完全放任企业，甚至连在节约能源消耗、保障劳工和消费者权益等问题上，当局都只肯推出一些无约束力、纯奖励性质的约章、计划或奖项帮助企业赚取商誉，当中不少还是回应近年“环境、社会、企业管治（ESG）”投资概念兴起而已，并非真正有意要求企业积极改善社会。

最明显的例子自然要数房屋问题，明明大家都知道本港的楼价、租金过高，中下阶段人均居住面积普遍过小，而保障众人基本居住权更是政府应有之义，可是主事官员一直以来放任各种“纳米楼”、“蚊型盘”充斥市面，迟迟不肯落实租金管制、物业空置税以及其他有助压抑炒风的措施，正正表明单靠企业自律未必能达致有利社会的结果。

限制网络游戏的做法固然也存在可议之处，像是推行途中便有相当机会会拖累较难进行实名认证的海外玩家，但是它反映出政府可以主动要求企业在跟自身业务相关的事情上优先考虑社会好处，根本毋须凡事只替企业商机、利润着想。“十四五”规划提到要“鼓励民营企业积极履行社会责任”，而今次事件无疑足以显示国家的思路、理念，一众港官又能否正视与对接？