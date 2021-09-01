阿富汗问题西方互相卸责　疮疤未好已忘了痛

来源：香港01

01观点

本周一（30日），随着美军少将多纳休（Christopher Donahue）登上最后一班运输机，美国部队正式全数从阿富汗土地上撤走，结束这场美国史上最漫长的战事。然而，表面的战事告一段落，政治上的“战事”却才刚掀起。阿富汗撤军尽现美军的狼狈姿态，削弱了国际社会对于美国为首的西方阵营在解决国际事务上的信心，美国国内以至于西方阵营最关心的却不是反省阿富汗这二十年到底为它们带来了什么教训，而只是相互推卸责任。

在美国国内，共和党及其支持者将美军狼狈撤走带来的负面影响都归咎到民主党籍的总统拜登头上，指摘他决策失当，令美国形象受损。尽管撤军安排是在拜登政府任内所安排，但阿富汗所反映的问题远远不只是拜登上任后的问题，而是二十年间美国政客迷信武力可以解决问题。美国在打击恐怖主义之后，继续将军队留在阿富汗，并试图以西方标准建立民主政府。此尝试终告失败，当中历经几任总统，无论是共和和民主党也有责任。

民主共和两党都不是清白

在2001年塔利班倒台后，布殊政府主导扶植一个西方式的民主政权。不过多年过去，阿富汗局势一直不得稳定，问题显然没有解决。到了民主党籍的总统奥巴马时，不单没有把握机会作出改变，却又在2009年增兵阿富汗，令泥沼愈陷愈深。甚至最终与塔利班和谈决定撤兵等，也都是由上届总统特朗普所决定。

美国本应藉着阿富汗的失败去反思应对世界问题的手法，但华盛顿的政客却更热衷于推卸责任以攻击政敌，党争文化的弊端尽现人前，是“疮疤还未好已经忘了痛”。

欧洲只知道指摘美国

美国以外，整个西方阵营内也是一片互相指摘的风潮。欧洲多国，包括美国的紧密盟友英国在内，都纷纷批评美国撤军，将责任推给美国。然而，欧洲在阿富汗问题上也不是全无责任。欧洲在整个阿富汗战事上一直紧紧配合美国步伐，文翠珊政府更曾在美国要求下增兵当地。

但另一方面，英、澳等国家亦无心作战，只欠缺一个撤军的下台阶。只是到撤军而引起一片混乱后，他们又反过来推卸美国不负责，意图将问题全推给美国，而没有反思己过。例如英国前首相贝理雅便跳出来狠批拜登撤兵，主张要留下来云云，似乎忘了英国一直积极参加了美国所主导的战争，包括他任内出兵伊拉克要摧毁大杀伤力武器的闹剧；而英国和法国在2011年亦曾在北约的框架下介入过利比亚战争，当地此后内战不息。

更有甚者，法国总统马克龙至今仍然提出要以联合国主导在阿富汗内设安全区保护想离开的阿富汗人，显然也没有吸收到教训。现时西方国家正成为恐袭目标，而当西方军人被攻击时，又会开火还击，最终有很多毫无关系的平民死伤。例如近日喀布尔机场被ISIS-K恐袭，美军还击时开火误杀平民，而美国空袭报复ISIS-K时又再有平民伤亡。如果像马克龙建议一般在阿富汗内设安全区，即意味要继续派外国军队驻守，这么只会吸引更多恐袭，届时又只是“好心做坏事”，令更多阿富汗平民死伤。

阿富汗事件中西方各国的互相卸责，值得我们警惕。香港现在累积的问题，例如楼价高企、贫富不均严重、社会流动性低等，其实也多非一朝一夕所造成。然而，由政府高官以至政客，过去面对问题时总是由卸责开始。例如政府部门之间互相推卸，或是将问题归咎于上届政府，民主派和建制派则互相攻讦对方官商勾结或是阻碍施政。这种为政态度但求事不关己，鲜有认真思考如何改善问题，正是当下问题一直不能解决的症结。