二十年战争虚耗美国力 强权浮沉祸福自招

明报社评

美国在阿富汗的“最漫长战争”告一段落，总统拜登形容撤离行动“空前成功”，难掩军事介入二十载失败而回的事实。战场上，塔利班成为笑到最后的一方；上周喀布尔机场外发生的炸弹袭击，则反映伊斯兰国分支在当地扎根，跨国恐怖主义新威胁正在形成，最近西方一些舆论和学者便谈论，美军这次败走，是否美国全球霸权没落的标记。强权大国浮沉，牵涉复杂内外因素，阿富汗战争对于美国的历史意义，需要更多时间沉淀，然而美国以至西方世界都必须汲取教训，自我感觉良好的干预主义、不顾后果的军事介入，只会带来更多不幸。美国自己弄出来的烂摊子，不能甩锅别人，华府应该让阿富汗休养生息，而不是煽风点火，为区内国家制造更多麻烦。

“历史终结”自欺欺人

军事干预制造不幸

8月30日午夜前1分钟，载着最后一批驻阿富汗美军的军机，从首都喀布尔机场起飞，标志美国在阿富汗长达20年的战争正式结束，塔利班随即接管机场，宣布国家完全独立，支持者则在街头高呼“打败超级大国”。1990年代初冷战结束，美国政治学者福山曾扬言“历史终结”，西方自由主义民主价值观定于一尊，现实发展却是另一回事，塔利班回朝不过是最新例子，说明世界文明多样多元，不同社会各有发展轨迹及历史脉络，硬生生将一套价值观和制度，强行加诸一个地方，无视当地风土人情及社会架构，长治久安谈何容易。

塔利班回朝，承诺建立具包容性的政府、按伊斯兰法律保障妇女权利，也不会威胁其他国家安全。塔利班会否扬弃昔日极端路线、奉行“相对温和”管治，各方都在听其言观其行，最快明天公布的新政府组成，包容度是高是低，将是重要参考指标。无论如何，塔利班要走伊斯兰道路，跟西方意识形态南辕北辙，以西方自由主义作为评价标准，并无太大意义。塔利班强调希望跟美国和全球建立良好外交关系，美国与盟友未置可否。战场上得不到的东西，不要指望在谈判桌上取得。美国当然可以操作人权等议题，藉着冻结资产和制裁，向塔利班施压，然而实际作用有多大，颇叫人怀疑。

出兵阿富汗是美国史上最长的一次对外战争，拜登昨天发表全国演说，重申阿富汗变天，问题出在原政府，不在美军撤走，拜登甚至形容，喀布尔逃亡潮一片混乱是“无可避免”，美国在短时间撤走12万人已是“空前成功”，云云。拜登竭力自圆其说，予人感觉却是苍白无力，自欺欺人。原本华府尚可声称，当年出兵最大目的是反恐，并非推翻塔利班，盖达已破是时候收兵，可是与塔利班为敌伊斯兰国分支ISIS-K，上周在喀布尔策动炸弹恐袭，导致数百人死伤，包括多名美方人员，却显示新的恐怖主义威胁，正在阿富汗出现。ISIS-K亦称“伊斯兰国呼罗珊省”，追溯历史，呼罗珊省涵盖现今伊朗、阿富汗、土库曼、乌兹别克等中亚多国大片土地，上周的喀布尔袭击，有可能是新一场反恐战的序幕，最讽刺是如果西方想压制ISIS-K，未来必须跟塔利班合作。

“人道干预论”破产

历史教训不能忘记

美国出兵阿富汗，虚耗国力二十载，重蹈当年苏联失败覆辙。最近西方不少学者和评论，都在尝试理喻这场战争的历史意义和影响，诸如会否加速美国全球霸权没落，英国国会外交事务委员会主席Tom Tugendhat甚至将阿富汗变天，与1956年苏伊士运河事变相提并论。苏伊士运河事变，标志大英帝国全球霸权步向终结，无法再挟军事外交强权，在国际舞台指点江山，揭开了英国从殖民地撤出的序幕。美军撤出阿富汗，某程度反映美国“硬实力”亦有其局限，至于会否成为美国版的“苏伊士运河时刻”，现阶段言之尚早。

历史学家费格森（Niall Ferguson）和福山最近分别撰文，谈论阿富汗变天与美国全球霸权，不约而同谈到一点，就是强权大国的浮沉，更大程度取决于内部因素而非外部战争，正如福山指出，美国经历了越战挫败屈辱，10多年后却赢得冷战，建立了史无前例的全球一极霸权。1980年代的阿富汗战争，苏联虚耗大量国力，加速其衰败，然而内部制度僵化，缺乏自我完善改革能力，才是苏联瓦解的主因。美国一极霸权地位，本世纪初达到顶峰，2008年金融海啸是由盛转衰的分水岭，福山认为，政治衰败两极化，才是美国的最大威胁；费格森则认为，大英帝国衰败史与当下美国最有可比性的地方，是债务和经济问题。真正威胁美国全球霸主地位的不是中国，而是美国内部自身问题。

工业革命促成西方冒起，由此而生的自我优越感，以不同形式呈现，其中之一就是自我美化，认为西方“有权”亦“应该”介入其他地方，却对背后的剥削掠夺避而不谈，由19世纪美化殖民主义的“白人责任论”，到冷战后出现的所谓“人道干预主义”，莫不如此。阿富汗战争中，美军与原政府在当地胡作非为的情况，往往被西方传媒忽略。拜登演说提到，撤出阿富汗的决定，标志美国以军事行动重塑其他国家的时代告终，然而一时的苦头教训会否转眼忘记，还得走着瞧。阿富汗局势并不稳定，国际社会首要任务，应该是携手稳定局面，避免ISIS-K坐大，成为另一个叙利亚，倘若华府以为制造多些事端，可以令周边国家多吃苦头，最终得益的有可能是极端武装势力。