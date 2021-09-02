“新阿富汗”三大挑战：财竭内斗粮食危机

来源：明报

塔利班沉醉于庆祝最后一批美军撤出阿富汗的喜悦之际，接下来治理国家将面临至少三大挑战，包括财源枯竭、国内局势和民心不稳，以及粮食危机，短期内如何重启喀布尔机场运作亦是难题。法新社引述消息报道，载着一支技术团队的卡塔尔飞机昨降落喀布尔，将商讨恢复喀布尔机场运作等问题。

民心不稳 医生公务员等专才流失

阿富汗长期依赖外国援助，去年的国内生产总值（GDP）逾四成是援助资金。各国将如何看待塔利班政权仍是未知之数，国际货币基金组织（IMF）和世界银行已暂停对阿富汗的援助，美国亦冻结前阿富汗政府的储备。塔利班发言人周二（8月31日）再邀请各国到阿富汗投资，强调阿富汗前境“稳定和安全”。

塔利班同时要面对潘杰希尔省（Panjshir）等地的反抗势力。有塔利班官员曾称，正尝试与潘杰希尔省的反抗势力和谈，但周二仍有报道指双方在当地爆发冲突。塔利班还要应对“伊斯兰国”等敌对极端组织的威胁。争取民众信任亦是一大难关，许多阿富汗人对国家前景感到不安，仍希望离国，连日来就已有不少医生和公务员等专才逃出阿富汗，人才流失势对塔利班治理国家造成冲击。

干旱失收 1400万人恐捱饿

世界粮食计划署上月底指出，阿富汗有1400万人正面对饥饿，相当于三分之一人口，200万名营养不良的儿童急需治疗。持续的战事令许多农民无法耕种，目前北部和西部又面对严重干旱，是3年来第二次，势打击今年收成。由于许多国营部门职员缺勤，电力等基本服务的供应亦受影响，新型冠状病毒疫情恐再加剧战后的人道和经济危机。

塔利班领袖承诺数天内重启喀布尔机场，盼对外展示他们可让国家重新运作，亦有助带来阿富汗急需的人道救援物资，但机场建筑、设备和留在当地的飞机广泛受损，塔利班能否重开机场成疑，他们正与卡塔尔和土耳其商讨协助恢复民航航班营运。