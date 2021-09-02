中国娱乐圈戴上“紧箍咒”

来源：中时电子报

旺报社评

中国明星艺人祸事连连，知名女星赵薇的作品一夕之间全遭下架、郑爽、吴亦凡、霍尊、张哲瀚、赵丽颖和王一博，关的关、罚的罚、封的封、道歉的道歉；官媒《人民日报》刊发一张垃圾桶图片，针对艺人偷逃税、阴阳合同、酒驾、吸毒、不当言论、性侵等违法、失德言行，明示“必须清污去垢”，舆论开始讨论，这次整肃艺人的风波范围有多大、会持续多久？

“藏污纳垢”牵涉复杂

紧接着网传一张外籍艺人九人名单，暗示为下一波整饬重点，包括持有外国籍的李连杰、赵又廷、谢霆锋、刘亦菲、张铁林等。这类未经证实的非官方消息，凸显了娱乐圈草木皆兵的肃杀氛围，虽与盛行于娱乐圈的八卦新闻对味，但是搞得人心惶惶并非好事。

真真假假之间，官媒《人民日报》刊发的消息倒是极具参考价值。这些被官方以不点名批判的明星艺人，事实上，早经媒体点名“藏污纳垢”多时，轻者因言行不当贾祸，重者疑涉偷逃税、阴阳合同，甚至涉及吸毒、性侵等刑事案件。中国中国政府此刻出手整饬演艺圈乱象、匡正社会风气，可能还博得不少人鼓掌叫好。然而，对比赵薇或有外籍身份艺人的问题，有别于这些“藏污纳垢”恶行，可能又牵涉复杂的政治审查。

过去，明星艺人是个光鲜亮丽、人人称羡的行业，年轻的、才华出众的俊男美女竞相投身市场，尤其中国中国改革开放后商机蓬勃，庞大的市场直追美国好莱坞明星身价，镁光灯前万般皆美好。《胡润》、《富比士》杂志将艺人列入富豪排行榜后，艺人致富传奇也引起官方注意，包括：国家税务总局、网信办、广电总局，甚至中央纪委、国家监委全找上门来磨刀霍霍，排名第一的范冰冰被爆料阴阳合同、偷逃税事件首当其冲，伴随而来官方的封杀令，令这群身价不菲的明星艺人人人自危。

台湾艺人对中国大陆的政治审查记忆犹新，最近来自网民的压力也明显增加。

艺人小S因东京奥运蹭“台湾国手”遭中国小粉红出征，随即遭取消3个代言商约，后经中国官媒平反而稍解围；早前罗志祥因被爆败德行为，遭广告商、消费者抵制，违约赔偿金额达数亿元。

台湾艺人前往大陆发展最容易踩雷的当属政治“一个中国”意识形态，三立电视台偶像剧、歌后张惠妹、潜力小生柯震东，一旦触碰两岸之间政治敏感话题，很难全身而退。

闻之色变的刀斧手

台湾艺人很难两岸讨好，很重要的一个原因在于舍不得放弃对岸14亿人口的庞大市场。但是，中国大陆的明星艺人会比较容易生存发展吗？现在看起来也未必。

网信办最新发布的《关于进一步加强‘饭圈’乱象治理的通知》，洋洋洒洒的列出10项禁止行为，包括：买榜、追星、粉丝互撕信息、诱导消费等，赵丽颖与王一博成为杀鸡儆猴的祭品。

至于偶像明星吴亦凡、霍尊涉及败德的吸毒、性侵，郑爽因代孕、弃养、偷逃税遭罚人民币近3亿元，遭全网禁言、封杀，下场恐怕是事业全毁、再难翻身。2018年影后范冰冰被崔永元爆料阴阳合同问题，遭国家税务总局追逃漏税8.8亿元人民币，一度消失4个月，上个世代的影后刘晓庆因1400万人民币的税务问题被关422天，两位影后复出之路蹒跚，郑爽又岂能安然躲过这波制裁呢？

网信办和国家税务总局的天威，还不是明星艺人们最忌惮的。国家广播电影电视总局掌管封杀大权的限娱令、禁娱令、“四不用”（对党离心离德，品质不高尚的演员；低俗，媚俗，恶俗的节目演员；思想境界、格调不高的演员；有污点、有绯闻，有道德问题的演员）才是演艺圈闻之色变的刀斧手。

过去，限台令、限韩令、禁古、禁娘、禁炫富、禁嘻哈、禁穿越等五花八门的限娱令措施，犹如明星艺人的紧箍咒，说到底系于国家广电总局政治审查一念之间。赵薇作品遭翻旧帐、外籍艺人难卜的命运，都取决于中共整饬经济秩序与共同富裕目标下，将如何施行“第三次分配”，中国娱乐圈不受规范的好日子一去不复返了。