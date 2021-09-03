再评中国“共同富裕”的理论基础

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

中共总书记习近平近日高规格再提出“共同富裕”以及“三次分配”的概念，引起海内外高度关注和热烈讨论，其中两个时间点：“改革开放后”及“党的18大以来”，至为关键，恰好点出了从1979年以来迄今及延伸到2049建国百年的两个发展阶段。为说明分析方便起见，不妨分别称为一，中国改革开放的邓小平阶段；二，中国改革开放的习近平阶段。两个阶段的特色与发展重点并不难区分，似也可分别冠之以“邓小平理论”与“习近平理论”。

新中国自1949年成立后迄1978年的30年期间，正如中央财经委员会所言，体验了“正反两方面的历史经验”，并作出了总结，“贫穷不是社会主义”。因此，在走到了几乎是一穷二白的1978年时，邓小平终于在中共第11届三中全会作出了关键性的历史决定：改革开放。至于怎么改，怎么开？那就摸着石头过河，但大方向还是有的，分别是：

在经济方面，“发展才是硬道理”；

在政治方面，“稳定压倒一切”；

在社会方面，“先让一部分人富起来”；

引号中的话，全是邓小平的原话，因此也不妨把这三个方向理解为“邓小平理论”。客观理性地评论，在那个改革开放初期的时代与形势下，恐怕再没有比这三句话更能抓住发展的精髓与要领了。

要发展，只能靠市场经济，所以在社会主义下加上了市场经济，成了“有中国特色的社会主义”或“社会主义市场经济”。果然，市场经济释放出了数以亿计的中国人的生产力，中国GDP才30年就从1979年的全球排名第15位跃升到2010年的全球第二位，而且，的确实现了“一部分人先富了起来”。然而，随着快速增长，诸多发展问题如贫富差距拉大、环境生态恶化、社会矛盾浮现，腐败问题等也伴随而来，严重冲击了社会和谐与政治稳定。这也成了2012年上台执政的习近平面临的重大挑战与严峻考验。

2012年年底，中共18大除了展开全面重拳反腐以排除全面深化改革的障碍外，习近平还提出了“五位（经济、社会、政治、文化、环生）一体”的发展理念与“四个全面（全面建成小康社会，全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党）”的改革重点。如果借用前述“邓小平理论”，那么不妨把“习近平理论”理解为在新的发展阶段面临新的发展问题时对“邓小平理论”的调整与补充，即：

在经济方面，“发展才是硬道理，但可接续的发展更是硬道理”；

在政治方面，“稳定压倒一切，但有和谐的稳定才是真正的稳定”；

在社会方面，“先让一部分人富起来，但现在是到了该共同富裕的时候了”；

这应该就是习近平主持召开“817”中央财经委第十次会议高规格提出“共同富裕”的时代背景。至于会议中跟共同富裕大目标一起提出的“三次分配”，应该是为了追求及实现共同富裕大目标的一种手段与方法。

应该看到，邓小平在改革开放之初提到的“小康”目标，40年之后的2020年全面建成小康社会已基本实现。从扶贫到脱贫到全面小康，可以视为走向共同富裕的重要基础已完成基本铺垫，接下来，即是在这样的基础上如何进一步落实，并努力针对初次分配（依据市场竞争力法则进行的分配）、二次分配（依赖政府通过政策手段进行的再分配）及三次分配（基于社会公益及慈善行为进行的分配）进行深入研究并作出制度安排，这应该就是今后中国改革的重大方向与挑战。

从邓小平到习近平，总的来说，中国的改革大工程还是一脉相承，有理想、有目标、有方向、有脉络、有策略、有逻辑可循的，这在举世各国中，如非仅见，亦属罕见。