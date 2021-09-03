美最高院拒阻“最严苛堕胎法”生效

来源：明报

美国得州周三（1日）实施全美最严苛的堕胎法，联邦最高法院同晚拒阻新法生效。新法旨在阻止女性在侦测到胎儿心跳、即怀孕约6周后堕胎，被称为“心跳法”。得州鼓励公民对为这类妇女堕胎、从中协助或怂恿的人提出民事诉讼，胜诉后可从被告手中获得1万美元，继续执行堕胎手术的诊所或面临无止境的诉讼和法律费用。支持堕胎权的一方质疑，许多女性怀孕6周时根本未意识到自己有孕，该法近乎是全面禁止堕胎，总统拜登则矢言动用整个政府的力量，以捍卫半世纪以来女性堕胎的宪法权利。

因强奸乱伦受孕不获豁免

得州原本禁止女性在怀孕20周后堕胎，共和党籍州长阿博特（Greg Abbott）5月签署“心跳法”，周三正式生效，旨在阻止女性在侦测到胎儿心跳、即怀孕约6周后堕胎，因强奸或乱伦受孕亦不例外，只有母亲生命有危险时才可豁免。有民间团体和堕胎诊所代表日前向最高法院提出紧急请求，要求阻止新法生效，但最高法院周三晚以5：4票驳回申请，属保守派的首席大法官罗伯茨（John Roberts）加入3名自由派大法官，主张受理申请。

自由派法官：“心跳法”公然违宪

多数派大法官指出，提出紧急请求的一方对得州“心跳法”的合宪性提出严重质疑，却未能就“复杂而新颖”的程序问题提出其主张，但强调这次裁决并非针对该法的合宪性，亦无意限制其他“程序上恰当”的法律挑战。自由派大法官索托玛约尔（Sonia Sotomayor）则直言法院命令“教人震惊”，她形容该法“公然违宪”，旨在禁止女性行使宪法权利并逃避司法审查，多数派大法官却选择逃避现实。

拜登狠批该法“极端”，公然违背1973年“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）所奠定、已维持近半世纪的宪法权利，矢言其政府将捍卫女性堕胎权。最高法院在罗诉韦德案裁定，女性在胎儿可于子宫外存活、即通常怀孕约22至24周之前，有权堕胎。10多个共和党州先后尝试收紧堕胎权，但都被法院挡下。

州政府鼓励告发助堕胎者

但这次得州的做法有别其他州，并非将堕胎刑事化再由州官员执法，而是鼓励州官员以外的任何公民，对为侦测到胎儿心跳的孕妇实行堕胎、从中协助或怂恿的人发起民事诉讼，意味诊所职员、帮助支付手术费的人、甚至载病人去堕胎诊所的Uber司机亦可能捱告。原告胜诉后可收回所有法律费用，并从被告手中获得1万美元。

若民间想阻止违宪的州法律生效，可起诉负责执法的州官员，但在得州的情况下却如同由公民执法。理论上，被告仍可于庭上质疑“心跳法”违宪，但或面临接踵而来的诉讼，就算胜诉亦须承担大笔律师费用。有医生担心牵连诊所员工，无奈放弃对抗该法的念头。有得州主要反堕胎团体已成立网站，邀请公众举报涉违反该法的行为。

妇产科医生：逼孕妇跨州堕胎

反对“心跳法”的一方指出，得州有85%至90%的堕胎手术是在怀孕6周后进行，许多女性怀孕6周时根本未意识到自己有孕，无疑等同全面禁止堕胎。有得州妇产科医生慨叹，最担心社区内最脆弱和贫穷的一群无法获得所需的护理，尤其是黑人和拉美裔孕妇。该法势将迫使许多孕妇跨州堕胎。各界亦关注最高法院未来对堕胎权的裁决，密西西比州正力推禁止怀孕15周后堕胎，最高法院将在10月就此展开聆讯，将决定应否推翻“罗诉韦德案”裁决。