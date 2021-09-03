美国仍然走不出“世界霸权”的外交思维

来源：香港01

01观点

随着最后一班美军C-17运输机在阿富汗时间周一（30日）下午3时39分离开了喀布尔机场，美国正式撤出在当地的驻军，结束在阿富汗经营了接近20年的军事行动。在早前一片混乱的阿富汗局势阴霾下，美军最终仍然成功在美国总统拜登早前抛出的限期前（8月31日）撤离阿富汗。

而在美军正式完结了长达20年在阿富汗的军事行动后，美国白宫随即公布，自8月14日以来，美军从阿富汗撤离了超过12万人，当中包括6,000名美国公民及其家人。总统拜登亦在周二（31日）发表了长达26分钟的全国演说，强调美国利用军事力量“重塑其他国家”的时代已结束，但表示未来将继续以人权作为外交政策核心，并将继续联同美国的西方盟友一起达到相关目的。

堪称美国历史上最长的一次战争，拜登尽管把美国从这个泥沼中抽身离开，美国却未从阿富汗撤军一事全身而退。美国除了要面对仍然一遍狼藉的阿富汗局势以及现时拥有大量美制装备的新塔利班政权外，他仓卒的撤军决定不但令西方盟友燋头烂额，更引发欧洲盟友的进一步质疑。而拜登周二动听的演说更是揭示了美国仍然未有走出其“塑造别国”、“美国优先”的思维。问题是，拜登政府一方面单边地撤出阿富汗，不顾盟友反对；另一方面却仍然说美国的外交政策将是继续联同盟友利用经济、外交或其他手段实行干预主义，但美国又有没有认知到自己一锤定音的时代已经过去？

不同形式的单边主义

前一任总统特朗普提出“美国优先”的单边外交主张，因为特朗普所代表的共和党右翼以及极端派系认为美国在过去几十年间为世界事务付出太多了，往后美国的外交政策都应该以美国的利益为先。因此，从特朗普开始美国便单边处理环球事务，先后撤出气候协定和泛太平洋经济协定，以及及后跟塔利班签署撤军协定。

拜登在今年年初接任总统，尽管强调自己与前任总统特朗普不同，他却仍然摆脱不了美国向来的单边外交思维。在撤军决定上，事实上拜登的思维尽显其单边主义，以“美国利益优先”的思维。面对七大工业国以及北约盟友的反对，拜登却仍然决定在短时间内完全撤出阿富汗，并要求必须在在911恐怖袭击二十周年之前成为完成有关行动。最终，美国利益大于一切，他的政治前途亦凌驾了美国与欧洲盟友的关系。美国本身扶殖了接近二十年的阿富汗政府亦迅速被遗弃，连同一起驻军当地的盟友亦在撤军一事导致燋头烂额。德国总理默克尔（Angela Merkel）等欧洲领袖无不因为拜登的“国内政治理由”而质疑美国作为盟友的可靠性。而英国保守党政府亦因为紧随拜登政府，而被受党内、党外的批评攻击。拜登政府此时此刻强调将继续联同盟友以经济、外交的手段进行人权外交，他是高估了今时今日美国的号照力，还是低估了其盟友的不满？

说好的汲取教训呢？

拜登在全面撤军之后，宣布美国利用军事力量“重塑其他国家”的时代已经结束，却又明言人权将继续作为其政府的核心外交政策。他的有关说法亦明显地未有汲取阿富汗战事上的教训，不再“以军事力量重塑其他国家”只是昧于军事干预的经济和人命成本，其外交思维仍然是强加价值观的霸权思维。

阿富汗的教训本身就是说明美国的社会、政治模式并不一定合符其他国家的需要。阿富汗这个地区长时间是为一个由氏族区分的零散部落社会，一直未能筹组一个具规模的中央集权政权。美国扶殖出一个以西方民主社会为蓝本的阿富汗政府，本身就与阿富汗的历史以及政治、族群、教派现实脱轨。甚至拜登本身在演说中亦谈及，二十年的阿富汗战争和建设最终是一无所得。今日仍然说将继续以人权外交作为其政府外交核心思维，老总统是已经忘记了自己刚说过的话，还是以为今日的美国仍然是昔日美好日子的美国？