来源：中时电子报

中时社论

国民党即将在9月选出新任主席，对内将肩负确保2022地方执政优势及夺回2024中央执政两大任务，对外必须直面两岸关系的危局，为台湾在美中长期对抗的夹缝中找到一条安全、发展之路。四位国民党主席候选人先后提出的两岸政见和主张，未必是影响胜负的决定性因素，却将决定国民党的角色、历史定位和两岸关系前景与台湾的未来，非常重要。

扮演两岸破冰的主角

国民党的两岸路线核心究竟为何？是和平？反共？或维持现状？不统不独？三民主义统一中国？九二共识？还是《中华民国宪法》？经过多年反覆争辩、实践与折腾，这个问题早已变得模糊不清，或许每个蓝营领袖都可以对此发表长篇大论，但在台湾现实民意和美中外部情势的干扰下，每一套论述似乎都在云中雾里，反而让人对国民党的两岸主张更疏离。

作为建立亚洲第一个民主共和国的百年政党，曾为中华民族走向自由、民主、均富缔造愿景，带来希望，国共内战失利败退台湾后，亦未放弃希望，如今虽失去政权，这个希望应该还是国民党的价值与使命。如果将国民党这个价值与使命代入两岸路线，即可确认，以和平、民主、务实、包容的方式化解两岸政治争议，以制度性手段解决双方政治分歧，推动国共两党共同为中华民族现代政治文明做出贡献，避免中华民族再度卷入战端，应是国民党所应为。

只是民进党执政下，两岸政治关系陷入死结，陆方对两岸和平解决分歧越来越不抱希望，民进党联美抗中路线正把台湾推向战火，国民党如果不站上历史高度，促成两岸关系的新突破，不仅将愧对百年党史，更会有被历史淘汰的危险！

回顾两岸关系40年，国民党在每一次两岸“破冰”中都扮演主角。1992年国民党主导的国统会，就一中涵义达成决议文，才能促成两岸搁置政治争议，打开两岸官方协商谈判的大门，同时也掀开了两岸民间交流大幕。2005年国民党主席连战，以舍我其谁的魄力登陆，翻开了以国共关系促进两岸关系和平发展的新篇，两岸找到了在民进党执政下，如何维系和发展交流合作的制度性架构。2015年两岸领导人在新加坡会晤，双方就维护台海和平、增进交流合作达成共识，向全球展示了中华民族有诚意、有能力、有智慧以和平方式处理政治分歧的典范。

不畏绿营出征与扣帽

现在的两岸急须“第四次破冰”，唯一目标就是恢复两岸沟通、重建两岸互信、挽救台海和平。中国国民党需要在过往30年两岸及国共互动的既有政治基础之上，从中华民族永续发展、台海两岸永久和平的高度，为未来30年的两岸和平作出规划，并勇敢地与大陆官方及民间对话。

相较过去两岸三次“破冰”，台湾此时内外环境已今非昔比。面对中美对抗深化与台湾意识高张的政治生态，加上民进党无孔不入的网军布建与司法威吓，国民党任何有意谋求两岸和平对话、交流合作的主张，都可能被绿营扣上“卖台”的帽子，反中甚嚣尘上，国民党领导阶层倾向从选举利益角度思考两岸关系、构建两岸论述。但国民党如果仅从台湾利益角度论述两岸关系，放弃党的价值与使命、不考虑大陆的需要与立场，恐怕很难说服对岸重启两岸关系，反而令对岸更深信“实力决定论”逻辑。国民党应该回归创党初衷，回到中华民族的立场，重新找到两岸的连结点。

寻求连任的国民党主席江启臣日前重申，自己“既是台湾人，也是中国人”，并表示若连任就邀请马英九担任“两岸特使”登陆。江启臣此时提出的主张，应是一个积极的讯号，代表新一代国民党领导者有意回归中华民族的基本立场，寻求两岸连结、思考两岸解方。无论最后谁赢得党主席选举，都应认真思考如何实现两岸“第四次破冰”，以挽救两岸和平、国共互信于危局，这也将是决定中国国民党是否会被历史淘汰的关键一步。