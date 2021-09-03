来源：中时电子报

作者：沈乃训

古代封建王朝为形塑皇帝无上的权威，制定了一套避讳制度，包括百姓不能直呼本朝帝王名讳，凡要用笔遇到“关键字”一律回避，或用他字代换；更别说取名时不得出现关键字；否则，轻者牢狱之灾，重则“大不敬”处死。

从中衍生的“文字狱”，更是政府控制社会舆论的思想审查工具。例如某前朝皇帝亡国后被迫落发为僧，仅因私作心怀故国的诗，就惨遭杀害。又有清朝礼部侍郎查嗣庭主持科考，试题中出现“正”、“止”二字，再因查嗣庭的文集《维止录》，被质疑是代换“雍正”两字，暗谕斩首雍正皇帝，同样惨遭处死。经典如秦桧构陷岳飞以“虽无，亦有之”的莫须有罪名，同是一绝。

然而民主的今日，却疑似发生“避讳”死灰复燃、“文字狱”借尸还魂的经典事件。首批BNT疫苗运抵桃园机场，该批疫苗在卢森堡上货时，冷冻柜外部悬挂简体中文“复必泰”字样的布条，却在抵台卸货时赫然消失。

难以想像公部门带头违反《海关缉私条例》规定，但违规事小，为何要以小动作让“复必泰”字样消失的背后动机更值得关注。说穿了，就是与当初划定三大原则之一列入“原厂标签”的原因有关。也就是绝对不能出现“复必泰”字样来“为匪宣传”、“资敌”。

此番非拆掉布条不可的理由，当然要回顾之前因为首批到货的BNT疫苗瓶身标签将公然写上中文“复必泰”字样，已经重重打脸卫福部。因此拆掉布条不仅是挽回颜面的小动作，更是为了对支持者有所交代的政治盘算，如此心思不难看穿。

“避讳”、“文字狱”等都是皇权钳制士人舆论制造统治权威的政治手段，按理不存在于当今民主自由的时代。但今日“复必泰”事件，越看越像执政党变相大搞封建王朝的专制陋习，只是手段更细腻、更隐晦，用切香肠的方式企图污名化，只为了抹去一切与中国大陆可能有的善意连结。

陈时中说是台积电自己撤除的，问题是，台积电为何要这样做？难道不是蔡政府的意思？为了巩固政权统治需要，绞尽脑汁的玩弄小动作，或许能够一时得利。但百姓的眼睛肯定是雪亮的，至少不会分不清“复必泰”与BNT原来是相同的疫苗。让“复必泰”入台，能治人民的肺炎疾病，却永远无法治愈执政党的“恐中”心病。