打造“中国版纳斯达克”驶入快车道

来源：路透社

作者：沈燕

2018年11月，中国国家主席习近平在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布设立科创板；周四晚间，习近平在2021年全球服务贸易峰会上宣布深化新三板改革，设立北京证券交易所。意味着从新三板升级切换到北京证券交易所，打造中国版纳斯达克正驶入快车道。

从中国证监会的表态不难看出维持新三板的分层制度并平移到北京证券交易所，有利于支持优质中小企业，尤其是“专精特新”和“小巨人”企业，让他们可以从婴儿期一直发展到成熟期，资本市场核心仍是服务于实体经济；从地域看设立北交所有利于区域均衡发展，从此京津冀、珠三角和长三角分别有了全国性的交易所。不过，如何平衡包容、创新与监管仍是难题。

“新三板一直想变成交易所，北京市是最大利益方，但多次推动都没成功，在转板闸门的最后时刻，北交所成功设立。”北京一位不愿具名的券商高层称。

在他看来，未来北交所有多层次优势，对中小企业比较优势明显，可以让有潜力的企业在“婴儿期”可以选择在基础层，发展成熟再上一层，真正发展成为中国版纳斯达克市场。

习近平周四在2021年全球服务贸易峰会上致辞表示，中国将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。这是时隔三十余年，中国大陆资本市场迎来又一个全国性证券交易所，至此形成了京沪深三足鼎立之势。

中国证监会周四晚间表示，将进一步深化新三板改革，以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，同步试点证券发行注册制。

受中国将设立北京证券交易所消息提振，中国创投概念股周五早盘飙涨；创业黑马300688.SZ、深赛格000058.SZ、市北高新600604.SS和金融街000402.SZ等多股涨停。

服务实体经济，北交所是新三板升级板

眼下中国正重拳整治互联网平台乱象，但如何引导逐利的资金回流并支持实体经济，对于仍处于经济下行轨道的中国而言更是一个挑战，也对新三板升级成北交所后无论是在制度设计及交易规划等各方面都提出更高要求。

粤开证券首席宏观分析师罗志恒认为，北交所是新三板“精选层”的升级，新三板由“基础层、创新层、精选层”结构变为“基础层、创新层、北交所”结构。但考虑到目前精选层仅66家挂牌企业，设立北交所后可能存在进一步扩容。

在他看来，北交所成立，意味着精选层挂牌公司从非上市公众公司转变为上市公司，相关上位法障碍扫除。未来应关注创新层、基础层挂牌公司的性质，这直接关系到股东人数是否突破200人，以及可转债转股条件等。

“中小企业能办大事。中小企业在推动经济增长、促进科技创新、增加就业等方面具有重要作用。资本市场始终将服务中小企业创新发展作为重要使命。”证监会负责人在答记者问中指出。

证监会并表示，要构建一套契合创新型中小企业特点的涵盖发行上市、交易、退市、持续监管、投资者适当性管理等基础制度安排，补足多层次资本市场发展普惠金融的短板。

如何平衡包容、创新与监管是难题

尽管中国资本市场发展速度并不慢，但相较已成为全球第二的中国经济庞大体量，资本市场的直接融资比例一直不高，中国股市也从未真正成为中国经济的“晴雨表”。

眼下，在强调创新、发展，打造“专精特新”和“小巨人”企业时，在通过资本市场制度的设计为这些企业提供融资支持时，如何平衡包容、创新与监管是难题。

前述不具名的券商高层就表示，在强调国家安全的前提下，今年以来中国整治互联网平台，打击垄断行为以及整治校外培训机构出发点都是对的，也给逐利的资本一个警示作用。只是这种雷霆手段和过于依赖行政棒喝的做法容易吓退资本市场的投资者。

“尤其是很多企业发展初期很需要一个包容的外部环境，如何在企业成长的过程中提供实实在在的服务，并引导帮助企业不断壮大，或许这才是衡量未来北交所是否成功的关键。”该位人士称。

一家从事建筑装配业务，曾在新三板上市后又退市的企业老总就提到，当初在新三板上市的时候，地方政府为了支持本地企业上市都给企业真金白银的补贴，可是上市后发现融融渠道并不通畅，但每年还要缴纳固定的费用，很多企业都撑不住了，最后只得选择退市。

据统计，新三板自股转系统面向全国接收企业挂牌申请以来，挂牌企业数量快速增长，在2017年达到1.16万家的峰值。但高峰之后，新三板挂牌企业数量便连连下降。2019年挂牌规模下滑幅度最大，减少1,738家，降至8,953家。2020年新三板摘牌公司已经超过800家。从摘牌原因来看，占比最高的是公司主动申请终止挂牌，占比超过80%。