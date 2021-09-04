拉舍特难续默克尔辉煌 左翼突起或成德国新气象

9月3日，离德国大选投票还有23天。随着德国总理默克尔宣布不再参选，基督教民主联盟（简称“基民盟”）的拉舍特（Armin Laschet）、社会民主党（简称“社民党”）的萧尔茨（Olaf Scholz），以及绿党的贝尔伯克（Annalena Baerbock）的竞争已到白热化阶段。

根据政治新闻网站Politico公布的民调显示，截至8月31日，社民党以24%的支持率领先，获得21%支持率的基民盟紧随其后，高出第三名绿党4个点。

这是中左翼社民党的支持率15年来首次超越默克尔所在的基民盟。Politico报道称，萧尔茨正在以其没有攻击性的姿态和广泛的声望拉动选票，这种模仿默克尔的风格让德国人感到信赖。

值得注意的是，不同于社民党这种老牌党派，排名第三的左翼绿党是此次选举中出现的新面孔。在其候选人贝尔伯克被爆出新书抄袭、避税缴款等一系列丑闻之前，该党支持率一直紧咬基民盟，被德媒称为“一股新鲜空气”。

为什么执政16年的基民盟优势不再？

自默克尔2005上台以来，其所在政党基民盟16年来的支持率一直遥遥领先，但此次表现实在出人意料。

除开其候选人拉舍特在7月视察洪灾时失态大笑，对选票有所影响外，德国民众也对基民盟的长期执政产生了厌倦。德国《明镜周刊》5月发布的调查显示，约有65%的受访者认为默克尔执政太久，近7成人支持对总理任期设限。

作为保守派的基民盟在16年间一直采取被动求稳的策略。德国之声刊文指出，默克尔在欧盟层面上的决策一直不够干脆，比如叙利亚难民潮时，虽然她最终开放了德国，但也是等到其他欧洲国家不堪重负之后才作出决定。

文章称，如果为了欧盟的利益，下任德国总理需要发挥积极的领导的作用，采取大胆行动，所以“欧盟已经不再需要第二个默克尔存在”。

这也是为什么绿党在此次选举异军突起的原因。欧洲对外关系委员会的布拉斯撰文称，以德国的标準来看，绿党支持更雄心勃勃的气候政策，对金融政策有创新想法，并希望与中国和俄罗斯的地缘经济方式决裂，是相当了不起的。

不过，布拉斯也认为绿党受欢迎的原因在于它塑造了一个可靠的新党派形象，这与其曾表示若当选将愿意在国家层面上与保守派结盟有关。该承诺与德国民众需求新事物，但仍渴望稳定的心态相符。

两党执政时代结束 聚焦联合新政府

就目前的支持率分布来看，默克尔时期基民盟加社民党的执政时代已走向终结，新的政府将由多个政党组成。但具体如何，目前还不能确定。

在社民党突然发力之前，基民盟、绿党和自民党被认为是最有可能形成的执政联盟，支持率相加超过50%。但随着社民党走高，福尔萨民调研究所指出，下届政府有可能在萧尔茨的领导下，再多出3种组合可能，分别是：社民党、基民盟和自民党；社民党、绿党和自民党；社民党、绿党和左翼党。

虽然局面还未明了，但已有声音对新政府持悲观态度。在德国之声的评论文章《接替默克尔的竞争非常激烈》中，作者施纳泰（Felix Steiner）以四年前基民盟、绿党和自民党的执政联盟谈判未果为例，认为无论何种组成，新政府都将是个脆弱的实体，“如何确保联合政府不会因为内讧而分崩离析将成为挑战”。