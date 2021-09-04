放下复必泰的石头吧！

来源：台湾《联合报》专栏黑白集

首批BNT疫苗抵台，陈时中感谢再感谢。不料，有桃勤人员先一步登机移除原本挂着的“复必泰”布条，又引发外界一番冷嘲热骂。其实，疫苗已经安抵，不管蓝绿都该放下复必泰这颗大石头了。

当初，蔡英文政府以复必泰损及主权尊严，阻挠鸿海采购。如今既承认“内容物比较重要”，却还动手脚去拆布条，显得画蛇添足。陈时中推称这是台积电要求，但台积电何曾指挥得了机场地勤？这种说词，民众自然不会相信。

不论蓝绿，还在为消失的复必泰布条吵来吵去，其实是浪费生命。郭台铭之所以抢到这批BNT，主要是北京延迟批准BNT的紧急授权，上海复星被迫“弃单”，台湾才有这批疫苗进来补上疫苗空档。

最可笑的是，民进党把复必泰说成是中国大陆制品，实际上它迄今无法进入大陆市场。BNT是标准的德国疫苗，只因取了“复必泰”的中文名字，反变成两岸“弃儿”：那边不准进，这边不想要。这才是两岸的精神分裂症吧？

两岸对复必泰的爱憎，都掺杂了强烈的民族情绪。大陆原本七月就要核准复必泰成为首支进口疫苗，却担心民众施打国产疫苗的意愿降低，因而拖了又拖。在台湾，则是蔡政府为扶植高端，刻意把郭董的好意卡了又卡。

了解复必泰的“原罪”后，大家就别再把石头放心上了！

