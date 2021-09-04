当初的令和大叔 今沦票房毒药

日本首相菅义伟三日宣布退出自民党总裁（党主席）选举，等于不再寻求连任首相。曾是受人爱戴的“令和大叔”在一年内支持率从八成跌到三成，同党议员视他为选举票房毒药。无派系的他眼看连任无望，做出这令人震撼又不意外的选择。

日本疫情已进到第五波大流行，菅政府除了反覆发布、延长紧急事态宣言，没能端出更有效的防疫政策，还在多数日本人的反对声中硬办了东京奥运。

辅选失败 自身选区都不挺

自民党从今年四月的国会议员补选全败，到七月东京都议员选举取得史上第二少的席次。八月下旬菅义伟选区的横滨选市长，他力挺恩师的儿子小此木八郎也败阵。无论全国性或地方选举，都反映菅义伟政权支持度的不见起色。

外传他考虑九月中旬解散众议院，乘自民党胜选气势拉抬个人声势，便可在因改选众院而延后的总裁选举胜出。党内强烈反弹，批评他自私自利，为“个人延命”而已。

派阀挺他 年轻议员却反弹

年轻议员认为菅义伟是票房毒药，连关键的二阶派成员都偷偷表示，“党要我们闭嘴，但年轻议员会挂掉。”菅义伟打消提前解散众院的想法，但伤害已造成，不具名的副大臣告诉朝日新闻，“他（菅）不行了，想延后总裁选举是致命伤。”

换掉菅义伟声浪止不住，表态挺他的派阀都压不住年轻议员反弹，包括在最大派系细田派影响力不小的前首相安倍晋三、副首相麻生派等，不少人希望派系开放自由投票。

做为无派阀的众议员，菅义伟一年前能被拔擢为党总裁、日本首相，归功于自民党干事长二阶俊博的用力操盘，整合派阀。这次改选，二阶早早表态续挺菅义伟连任。

岸田参选 自民党风向丕变

关键在上个月底宣布二度挑战总裁大位的自民党前政调会长岸田文雄。长久以来，岸田的弱点是缺乏魅力，但政治实力及人品是获得认可的。岸田将矛头指向二阶，拋出自民党三长应最长连任三年的政见。岸田的主张超有爆点，立刻把菅义伟比下去。

二阶在五年的任期中屡被批评偏袒二阶派，党内树敌不少，岸田登高一呼，呼应者众。后来，菅义伟表面是“顺应党意”要恩人二阶退位，改革人事，外界却认为，这是不让二阶成连任绊脚石的自保作法。

菅义伟眼见自己在党内声望溃散，民众也不给面子，硬要参选的结果可能是灰头土脸，因而突然宣布退选。