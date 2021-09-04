借尸还魂的“邻国论”

曾为台湾前总统李登辉草拟“两国论”的蔡英文，近日在“凯达格兰论坛-2021亚太安全对话”致词时提到“盼与‘邻国’在和平、稳定、且互惠的原则下共存”，其意有所指的“邻国”用语，不得不让人联想到1999年李登辉在卸任前如何用尽心机为两岸关系重新定位。

李登辉当年鼓吹的“两国论”界定为“特殊的国与国关系”，重点在于因内战造成“特殊的”分裂状态，在《国统纲领》与国统会尚未废止的情况下，中华民国与中华人民共和国的关系与追求统一的东西德关系十分类似。然而暗藏独心的李登辉与蔡英文却藉由一手炮制的“两国论”烟幕弹，掩护台独大军抢建滩头堡，直至陈水扁当选总统，加速台湾全面独化的进程。

此番蔡总统在时空背景完全不同的情况下，藉由区域安全对话交流的机会，运用内外有别的语汇意涵，希望两面讨好，获得最大政治利益，孰料“neighbors”中译成“邻国”，竟引起轩然大波。

蔡英文致词的原意当然冀盼将台湾塑造成不以军事对抗解决国际争端的爱好和平“国家”。“neighbors”一词指称他方堪称允当，但总统府中文新闻稿翻译为“邻国”的针对性与强烈暗示，不言而喻。

民进党一向善于大内宣，若干论者认为此为高招，有利于拢络台独基本教义派与天然独的年轻选民，然而收之桑榆，失之东隅，对于期待台海和平稳定的中间选民及大陆官方而言，这又是一次不折不扣的挑衅行为。

蔡英文的“邻国论”依然是新瓶装旧酒，对于蓝营菁英与年纪稍长的民众而言，本质上就是“两国论”的借尸还魂。中广董事长赵少康重批，这就是“两国论”，并称蔡英文是“两国论快闪族”，寓意蔡英文心念台独，却无胆面对国际现实压力与可能灭国的军事冲突，只能以快闪的行动艺术，在暴走的瞬间呈现自己暗黑裡破碎化的台独理念。

然而行骗天下无难事的民进党菁英对于蓝营的批判见笑转生气，英系立委蔡易餘回呛：“不叫邻国，难道中国是祖国？”但弔诡的是，他明明清楚知道“台湾”并非“国名”，正式“国名”是“中华民国”，却选择性失忆忘了“中华民国”怎么来的？也忘了根据一中宪法他这位立委是怎么产生的？更夸张的是，一向不务正业、爱耍嘴皮又懂得迎合上意的驻德代表谢志伟，刻意在这场论战中乱入，藉著跟柯文哲答嘴鼓的机会，指责他人都看不到“邻国”错，也见不得“我国”好。这样粗俗低劣的叫阵，显与深谙国际礼仪的外交官形象大相径庭。

或许多数人认为民进党借“中华民国”的壳，上台独的市，然而在他们执政之后何以仍需遮遮掩掩？说穿了，台独并非他们心中的最爱，权位才是。否则蔡英文既可称对岸为“邻国”，却又能在军人节强调“中华民国国军”的重要，既留“中华民国”的名，又求台独的实，两面讨好的目的就是选票极大化，权位永续化。

（作者何振盛，台湾对外关系研究暨发展协会理事长）