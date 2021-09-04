中日政府剑拔弩张　民间交流不必“陪葬”

上月底，位于辽宁省大连的日本风情街开幕，然而这座斥资60亿元人民币的旅游项目却马上遭到内地网民的围攻。先是有网上传闻指风情街内只容许日本商店进驻以及售卖日本货物而引起争议，虽然官方马上出面澄清并无此情况，但网民仍然继续围攻，有人挖出历史指在中日甲午战争期间，日本军队曾于附近的旅顺屠城，认为此项目伤害中国人感情云云。

自去年起，日本在外交上积极加入美国阵营包围中国，又多次意图干预台湾问题，中日两国关系急转直下，连带国内反日情绪高涨，近来内地经常出现反日事件。例如内地艺人张哲瀚被网民发现过去多次到日本旅游，更参观过靖国神社与乃木神社等与日本军国主义相关的景点，被官媒至网民一致挞伐。

大连旅顺既深埋民族伤痛

大连和旅顺一带在近现代战争史上有相当重要的故事，见证了中国过去因积弱而无法反抗列强的屈辱历史。在1894至95年的中日甲午战争时，日本陆军曾渡过鸭绿江入侵辽东半岛，更曾在旅顺展开屠城。甲午战争最终以清政府失败告终，更不得不签下《马关条约》支付2亿两白银巨额赔偿及割让辽东半岛及台湾。辽东半岛后来在俄国等三国干涉下，清政府得以3000两白银赎回，但整个辽宁（时为奉天府）后来却成了俄国势力圈，旅顺更被俄国强行“租借”。

在甲午战争差不多十年后，1904至05年日俄两国因朝鲜及满州问题爆发日俄战争，两国大军在中国境内大战，造成了大量中国平民、财产的伤亡，而旅顺、金州等地区都曾是主要战场。但清政府由于积弱无力，只能默许两国的军事行动。从此可看出，大连旅顺的确承载了中国近代历的民族屈辱，标志国家积弱的无奈。在近来反日情绪如此高涨的情况，民众对于日本风情街有意见也是可以想像。

另一面却是中日合作

大连旅顺虽然有如此令人伤痛的历史，但在近代却也体现了中日商贸合作的重要性。由于东北地区拥有当时比较先进的工业生产力，在改革开放后，大批知名的日本企业相继落户大连，而大连官方也欢迎日资投资。日本一直是大连最大外资来源地和最大出口地，根据2015年的数据，大连市已累计审批日资企业超过4,000家，以致于该市长期都有招聘日语人才。

因此，大连除了是伤痛之地，也是中日合作之地。这次受到攻击的大连日本风情街，其实是该市“盛唐小京都”本地文化旅游项目的一环。事实上，日本自隋唐便已经与中国有密切往来，日本更一直以中国为参考对象，例如日本旧都京都的都城设计便是参考唐代长安城而建。这个项目既并非什么宣扬军国主义，也并非所谓不理性吹捧日本文化的“精日”作品，而是试图表达中日亦可以友好合作的象征。当下中日关系虽然转差，但民间力量若能正确发挥，促进两地人民正面互动，说不定也有助将中日关系拉回正轨。

在去年之前，中日关系一直向正面发展，这除了是因为特朗普的单边主义令日本主动接触中国之外，也是因为中日之间接触增多。中国开放内地民众到日本旅游，不少中国民众到日本旅游后对日本的印象有所改善。例如在2019年日本“言论NPO”所作的民间调查就发现，中国对日本持良好印象的人达到45.9%，是该调查自2005年以来最高。相对而言，日本也因为中国相关的旅游而得到大量的经济利益，日本民众对中国关系愈发重视。

新冠疫情令两国的民间往来近于中断年多，加上中美竞争白热化及日本政治右倾的影响，中日关系以至于民众感受都大幅下降。但这恰恰说明，沟通了解是改善关系的重要元素。因此，无论是官方或是民间，都应该小心处理民族情绪，避免形成不理性的排外对抗习惯。不然他日如果中日政治局势得以缓和，也难以改变根深柢固的仇恨情绪。