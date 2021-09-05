国民党党主席直选的困局

来源：联合新闻网

作者：杨泰顺

国民党主席选举将于九月下旬投票，为了让拥有投票权的党员能清楚认识四位候选人的想法与抱负，媒体昨天举办首场电视辩论会。由于新任党主席任期，涵盖明年底的百里侯选战与2024年总统大选，这场主席选举格外吸引各界目光。

根据国民党党章规定，主席乃由党员直选产生。外界评估，国民党目前约有三十九万合格党员，若以过去投票率五成评估，大约获得八万票便可笃定胜出。但国民党党员背景，高度集中军公教或外省族群，意见倾向上与社会主流存在不小的落差。此状况使得选举辩论陷入一个难解困境：候选人若为胜选刻意迎合党员观点，观看电视的非党员民众可能觉得候选人了无新意，强化他们对国民党的刻板印象，对未来选战不见得有利。国民党自千禧年以来，已逐渐形成惯例，党主席必须为重大败选下台负责；故辩论会上若过度迎合党员观点，就算胜选恐怕也是个短命主席。但若要从大局着眼，党员如果觉得候选人党性不够，恐怕也是叫好不叫座。

在这的两难状况下，候选人辩论几乎都高举孙中山，藉以证明自己是正蓝。虽然多数民众对孙中山早印象模糊，但谈孙中山可以照顾到军公教的感受，又比较不怕被扣上统派帽子，算是安全牌。说穿了，在这样人数有限选举中，依靠的还是背后的组织派系动员，辩论会只是行礼如仪。国民党或许希望透过辩论，形塑党的民主形象，但其中自曝其短风险却也不小；故而，两位领先者表现得谨慎小心，倒是没有派系奥援的张亚中背水一战炮火四射。

在议会制国家，政党如果赢得政权，党魁便成为当然的政府领袖，有权决定重大政策与人事安排，对国家发展的走向至关重要。这是为何，日本首相菅义伟宣布不连任后，各界如此关注自民党党魁之争。在这些国家的党魁选举，通常也只有福祸相依的国会议员才有投票权，故竞争就算惨烈也仅属内部作业，不致破坏党的整体形象。

三权分立国家如美国，总统大权独揽，党魁形同总统的助手；若政党在野，党便转由国会领导，党主席只专注募款事宜，政治上很少引起讨论。故而，政治上的竞争多集中于总统提名与国会领袖的产生，党主席几乎没人关心。担任实际党领袖的总统与国会议长，因有任期制，也不必担心因政党表现不佳而官位不保。故而，尽管选举两年一次，总统与议长仍然敢坚持初衷，不会受到党员胁制。

台湾体制介于两者之间，再加上过去威权影响，党主席定位一直十分尴尬。执政时问题显得较为单纯，因为只要总统兼任党主席，其他人也不敢置喙，总统利用党政两条腿走路好不威风。但当政党在野，失去行政权支撑，党主席立刻成了光杆领袖，不仅难以领导国会，对地方从政党员也无从号令。这使得台湾的命运，几乎全由总统大选主导，矛盾的是，这光杆司令对未来总统与立委提名，仍具有相当发言权，使得主席职位成为兵家必争，政治乱象似乎无解。

作者为台湾文化大学政治研究所教授