美国对台战略清晰的模糊

来源：联合新闻网

作者：黄介正

在中美战略对抗之势确立之际，争议已近三十年的老议题：美国对台政策应该维持“战略模糊”，或是改为“战略清晰”，再度成为美国政学界辩论的焦点。不仅在美国国内，美陆台三方的专家在各自的双边会议中，也都是热议话题。

探讨此议题之前，我们必须理解两个基本面。首先，模糊或清晰只是政策立场的选择，而真正的基准仍然是美国的战略利益，真正的目的在于“吓阻”北京对台采取非和平手段，以解决两岸政治分歧。其次，战略模糊或清晰主要聚焦在对应台海军事议题，简言之，就是台海发生危机时，美国是否军事介入。

吓阻之所以产生作用，在于有无能力使对方遭受不可承受之后果，以及决心使用能力的可信度。准此，战略模糊就是不明确让中共知晓美国可能采取的行动，使北京因疑虑而被吓阻。战略清晰就是挑明美国必然出兵干预台海，使中共因忌惮而被吓阻。

战略模糊的支持者认为，可以保持美国使用武力介入台海的弹性，在事先没有明确决策立场的情况下，台湾不敢贸然走向法理台独，北京不敢贸然动武，就可用“双重吓阻”维系台海和平。战略清晰的支持者认为，当今中共以军事能力之强与对台政策之霸，模糊之策已不足以达到吓阻之效，必须清晰地让北京认知美军将会介入，并藉此支撑台湾拥有足够意愿与自信捍卫自身。

二十五年前台海飞弹危机时，担任克林顿总统国安副顾问，也是拜登总统四月中旬派遣特使团访台成员的史坦柏格，在与台湾学者会面时表示，当时所称“在台湾没有挑衅，却遭到军事攻击，美国将做出反应”的论述，仍不失为最佳的政策立场，只是谁来定义挑衅，美国将做出何种反应，难以确定。这到底是模糊还是清晰？

如果美国台海政策确定转为战略清晰，台美都要有付出代价的心理准备。除了要评估中共对“越过红线”的反击力道与后续效应，还要探索美台在无邦交，无条约，美国一中政策的制约下，如何在台海有事之时，确保华府届时的政治氛围不变，以及两军指挥管制不会引来更大的危险。

战略清晰，直觉上好像可以给台湾打一剂强心针。台湾会因对台海安全更有自信，而依照美国所设想，积极提高国防预算，年轻人更愿意被募兵，后备军人更乐意参加教育召集？抑或是反过来期待将台湾防卫交由美军负责，政客更有反中呛声的底气，民众会有不需要花大钱对美军购的要求，年轻世代更容易产生“搬椅子看秀”的心态？美国和台湾的答案，极可能不一样。

美国军队不应为“不愿为自己而战”的军队而牺牲，拜登话说得很明，美国政府不支持台独，红线守得也很紧。这种清晰代表美军必来驰援吗？

台湾民众在亲眼见识到美国背弃阿富汗政府，美军丢盔弃甲仓皇撤离之后，可能对于战略模糊或清晰，纵使嘴巴不明讲，内心当也会有深刻的感想。

作者为淡江大学战略所副教授，战略暨兵棋研究协会理事长

