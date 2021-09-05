纽约基建重点防风暴潮 遇大暴雨易陷涝灾

来源：明报

美国今夏经历了热浪、山火和洪灾等严重天灾，其中最新淹浸纽约市的豪雨进一步突显美国基建面对极端天气时的脆弱。专家指出，纽约基建非为气候变化而建，当局对下水道和水管等项目投放资金较少，纵使自2012年飓风“桑迪”吹袭后，纽约市在地铁系统投资数十亿美元防洪，但主要是防范风暴潮，并非如这次这类特大暴雨。

纽约市容易受洪水影响，因该市四分之三被不透水的沥青覆盖，意味水流会被引导至街道和下水道，而非被地面吸收。美国智库曼哈顿研究所的城市经济专家热利纳（Nicole Gelinas）指出，市内很多下水道系统的排水管被堵塞，且没有足够绿色空间在雨水流入排水道前“接住”部分水，当暴雨来袭时，街道就很易水浸。

虽然自9年前飓风“桑迪”导致纽约市地铁水浸后，大都会交通管理局花了26亿美元加固通风口，为楼梯、电梯加装防洪设施，并改善排水系统，但上周三水淹地铁的情况显示，该系统仍很脆弱。从事气候抗灾工作的非牟利组织Rebuild by Design总干事切斯特（Amy Chester）指出，纽约市与联邦官员过去将重点放在预防像桑迪般的风暴潮，没考虑过类似飓风“艾达”所带来的暴雨，这是两种完全不同的防洪概念，应对豪雨要有更多地方可以吸收和蓄水，无论是公园等绿色解决方案，还是地下蓄水池等传统基建。有专家则指出，大都会交通管理局应该持续更新设备，把通风口抬升至雨水不会灌入地铁系统的高度，加装防洪门，并提升水泵能力。