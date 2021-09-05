没有解决问题的美国司法战

来源：香港01

01观点

踏入周三（9月1日），美国德州被称为最严厉的堕胎法案正式生效，怀孕六周或以上者不能堕胎。由于孕妇确认怀孕不少都已过了六周，此所谓的“心跳法案”相当于禁止许多人堕胎。

周三前夕，不少美国人仍然在等待“奇迹”出现——最高法院的介入。希望推翻“心跳法案”的人早前已入禀司法覆核，并希望最高法院能在司法覆核有结果前，下令“心跳法案”暂时不能生效。但结果并没有如他们所愿，最高法院以五比四裁定，“心跳法案”可以如期生效。

虽有小布什任命的首席法官罗伯茨（John Roberts）靠向自由派一方，但四票仍然不敌五票。索托马约尔（Sonia Sotomayor）便直言：“此法案明显违宪，禁止女性行使宪法保障的权利及避过司法审查，惟多数法官在面对一项制止此法案的申请时，选择了视若无睹。”

九名法官的票数计算

但平情而论，最高法院在堕胎议题上得出保守的裁决，相信也在美国社会的预期之内。特朗普四年任期之内提名多达三名法官——戈萨奇（Neil Gorsuch）、卡瓦诺（Brett Kavanaugh）及巴雷特（Amy Coney Barrett）——进最高法院，加上阿利托（Samuel Alito）和汤马斯（Clarence Thomas），反对堕胎的五票相当稳妥。

当然，司法战还是存在的。一些人期望涉及堕胎的司法覆核有一天会上到最高法院，保守派法官甚至可以透过确立新案例，推翻1973年罗诉韦德案所确立的堕胎权。另一边厢，支持堕胎权的人则寄望三名自由派法官加上中间派的罗伯茨，只要与退休法官肯尼迪（Anthony Kennedy）相熟的卡瓦诺也愿意倒戈，则有五票在手，能够守住堕胎权。

堕胎争议屡被诉诸法院

退一步看，这种现象本来就是相当奇怪。若然堕胎果如一些人所说是宪法保障的基本权利，为什么这又仅仅取决于最高法院一时的形势分布？多一张游离票，多一个保守声音，便足以改写整个结果？若然司法覆核能够解决堕胎的争议，为什么近半世纪前最高法院的裁决无法一锤定音，反而支持和反对堕胎的角力至今仍然存在？德州民选的州参议院、州众议院及州长通过此非常保守的“心跳法案”，又反映了什么？

既然半世纪前的罗诉韦德案并没有解决堕胎争议，今天的最高法院不论叫停德州“心跳法案”与否，甚至之后会否正式受理司法覆核，也不可能解决堕胎争议——若然社会对于这个问题没有共识的话。当然，堕胎这个问题涉及生命伦理、医学伦理甚至信仰价值等分歧，社会再文明讨论，也未必能够消弭分歧。但若然以文化战的角度、司法战的手段处理，分歧不但难以收窄，社会的矛盾甚至只会更加激化，一方的进取换来另一方的反弹。

说到底，社会上不同成员因为价值取舍有所不同，往往能够合理地有不同的立场。唯有认识到这点，社会才有望向前走。