趋独倾向 恐坐实大陆攻台七时机

来源：中时电子报

作者：邵宗海

台湾国防部在8月31日公布了一份《中共军力报告书》与《五年兵力整建及施政计划报告》，这应是历年来在这样的国防报告中，首度清楚的指出：对岸解放军“现阶段已具备对第一岛链以西区域软、硬杀电子攻击、通信阻绝与遮没能力，可结合网军启动有线、无线的全球网络攻击，初具瘫痪我防空、制海及反制作战体系的能力，对我威胁甚钜。”而且这份台湾自己评估的台海情势报告，在美军撤退阿富汗行动的同时间公布，当然对台湾社会产生震撼人心的结果。

另外，值得一提的就是根据这份报告书所指出大陆攻台的七个可能时机，包括台湾宣布独立、明确朝向独立、内部动荡不安、获得核子武器、两岸和平统一对话延迟、外国势力介入岛内事务、外国兵力进驻等项，应该是说明台湾防务部门对大陆武力进攻的一些前提因素，也并非完全在状况之外。

习近平在今年8月1日庆祝中国解放军建军90周年大会上发表演讲时就提到：“我们绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去，谁都不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。”同样的，李克强在今年3月在北京“两会”期间做政府工作报告时也表示过，“坚决反对和遏制台独分裂活动，绝不允许任何人以任何形式、任何名义把台湾从祖国分裂出去。”厦门大学教授刘国深有过分析，说明中国大陆在军事上的准备越来越充份，越来越有能力维护国家领土主权完整。

巧的是，就在同一天，蔡英文在“凯达格兰论坛-2021亚太安全对话”致词中表示，“台湾不走向军事对抗，盼与邻国在和平、稳定、且互惠的原则下共存。”这个“邻国”一词提出，到底是指向谁？应是不言而明，国民党质疑是“两国论”的翻版。尽管蔡英文在英文致词中，把“邻国”一词的原文是用neighbors表示，可能指的不止一个。本来这是很容易在后续解释里，只要说明“不是针对中国”或能交代过去的，可惜民进党发言人颜若芳没有把握机会说清楚，只平淡表示“蔡总统执政以来态度很清楚，就是领导国家善尽区域责任，稳定两岸和平现状”，逐让外界的误解就一直定格在“邻国”的称呼上。

或许，这也可能是蔡英文刻意要朝“邻国”方向迈进，所以没有交代下属要澄清。其实在过去5年任内，蔡英文持续使用“中华民国台湾”这个未经宪法核定的国名，而且企图采用这个有凸显台湾主权的称号来取代“中华民国”。另外，蔡英文更在2016年1月18日接受“英国广播公司”专访时，强调了“我们没有需要再次宣布自己为独立国家，因为我们已经是独立的国家了，我们称自己为中华民国台湾。”严格来说，这实际上就是一个企图偷渡到“台湾实质独立”的手法。

所以，以蔡英文多次变更正式国名，早已实质触及了“台湾宣布独立”或“明确朝向独立”，印证了“国防部报告书”中所指出大陆攻台的七个可能时机的前二项，在这情况下，民众怎会尚感到蔡会带领台湾走在“稳定两岸和平现状”的环境里？

两岸对抗的情势本已绷紧，现在出现了民进党执政当局显然准备“蛮干”，想不忧虑都已经是很难。加上欧洲议会外交委员会刚在9月1日建议将欧洲经贸办事处正名为“欧盟驻台湾办事处”。另一则在今年8月，立陶宛政府也宣布允许台北可在年底之前，以“台湾”名义在立陶宛设立“代表处”。这些发展凑巧都是以“台湾”为名，北京当然不会高兴，可能就借反独用兵手段来斩断台湾当局处心积虑蔓延的做法，将不令人感到出奇。

作者为前文化大学社科院院长