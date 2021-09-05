中芯国际换帅，事情并不简单

来源：AI财经社

9月3日晚，中国芯片代工领头羊中芯国际迎来重大人事变动。中芯国际发布公告称，因个人身体原因，周子学辞去中芯国际董事长及董事会提名委员会主席职务，但仍继续担任中芯国际执行董事。接下来，公司CFO高永岗将成为代理董事长，履行董事长职责，他在2009年就加入了中芯国际。

一位接近周子学的人士称，听闻周子学积劳成疾，最近几次更是住院检查。现年64岁的周子学，2015年起担任中芯国际董事长。加入中芯国际前曾长期在工信部、信息产业部等部委工作，曾担任工信部总经济师、信产部经济体制改革与经济运行司司长等职务。“他比较务实。”一位接触过周子学的人士对AI财经社称。

业界人士观察，周子学上任之后，“总体思路是求发展，让作为领头羊的中芯国际扛起发展国内半导体产业的大旗。”

他做的一件大事，就是和中芯国际前董事长张文义远赴韩国，请来了技术大牛、台积电前资深研发处长梁孟松，并在中芯国际内部支持梁孟松带领公司朝14纳米和以下先进制程冲刺。

周子学在任期间，中芯国际每年的研发投入也在持续上涨。2017-2019年，中芯国际的研发费用分别为35.76亿元、44.71亿元、47.44亿元，远高于国内同行。这样的大力投入也产生了成果，2019年，中芯国际成功量产14纳米芯片，这对中国半导体行业具有重要意义。

“只要攻克14纳米，业内一般认为10纳米也是不成问题的，即便我们买不来先进的EUV光刻机，但使用现行技术和设备、多次曝光也能实现10纳米，虽然经济上不合算，但能搞成功。”一位业内资深人士对AI财经社称。

同时，借着科创板的东风，周子学带领已从纽交所退市的中芯国际，快速回归A股，融资400亿元以上，为后续发展储备了更多资金。

不过，在周子学任职的后半段，国际环境与产业形势风云多变。2020年10月，中芯国际被列入美国实体清单。虽然美国没有明确对中芯国际进口半导体设备做了哪些限制，但AI财经社获悉，中芯国际进口的设备、甚至每一个零部件都需要许可证。中芯国际先进制程研发和量产受阻。

在这样的形势下，值得注意的是，中芯国际2021年研发费用也有一定幅度下降。例如，今年二季度研发开支为1.43亿美元，环比下降8.5%，同比下降9.5%。

一位资深行业人士对AI财经社称，周子学的卸任，并不是一个简单的变化。此时此刻，中芯国际正站在历史的关口上，面临战略方向的抉择。此前20年，中芯国际的发展路线一直在“求发展”和“求盈利”之间变化。

创始人张汝京在任时，走的是大扩张策略，他也为中芯国际今天的发展奠定了坚实基础。“没有他，不会有中芯国际的今天。”上述资深人士称。张汝京创办中芯国际时，从全球笼络最优秀的人才，并通过收购、与地方政府合资、代管等方式，火速设立了多条生产线，包括布局了第一条12英寸生产线。2004年，中芯国际已经能够量产110纳米芯片，而当时台积电是90纳米，两者一度只有一年的技术差距，这曾让台积电方面非常紧张。

张汝京之后，由王宁国空降接任CEO。但在2011年前后，中芯国际发生了由股东参与的权力之争，造成了严重的人才流失和技术断层，上任仅9个月的王宁国卸任。

之后上任的CEO邱慈云，战略主张“求生存、求盈利”。他在任的5年时间里，中芯国际年销售额从2011年的13亿美元增长到2016年的29亿美元，公司市值也成倍增长。但也在这个期间，中芯国际和台积电之间的技术差距也越来越大，2015年台积电已量产16纳米，而中芯国际还刚刚量产28纳米芯片。

2015年，周子学担任董事长后，中芯国际重回“求发展”之路，希望实现技术突围。在请来梁孟松之后，中芯国际在2019年实现了14纳米芯片的量产。2020年，周子学还找来了前台积电COO蒋尚义为董事会副董事长。此前，蒋尚义帮助台积电攻克过0.25微米-6纳米的所有制程技术。

外界也在观望，新上任的代理董事长高永岗，接下来会有怎样的动作。

中芯国际正站在十字路口上

跟周子学卸任董事长一职同时发布的另一则重磅公告，是中芯国际新一个巨额扩产计划。

中芯国际称，公司有意规划建设一座月产能为10万片的12英寸芯片代工生产线，耗资约88.7亿美元（约合572.43亿元），聚焦于提供28纳米及以上技术节点。28纳米目前是成熟工艺。

这也是中芯国际最近一年多时间内三次投资28纳米生产线。2021年3月，中芯国际曾发布公告，将在深圳建设一座月产能约为4万片的12英寸芯片厂。更早之前的2020年7月，中芯国际在北京成立合资企业，建设月产能为10万片的12英寸芯片厂，同样瞄准28纳米及以上工艺。

“这反应了一个问题，求生存、求盈利一定要走28纳米，但只做28纳米，中芯国际的意义何在？”一位资深行业人士称。而此前中芯国际在上海投资建设的14纳米生产线目前没有更多推进信息。

目前，在28纳米这个节点上，众多芯片制造厂也在跑马圈地。例如，台积电在南京的28纳米已经加码扩建到月产10万片，台湾联电在厦门的28纳米产线也要马上扩充到月产3万片和4万片，在技术上它们都比中芯国际更占优。“国内芯片制造厂华虹在无锡也马上会推出28纳米工艺，如此一来，中芯国际与华虹有何区别？”前述资深人士称。

几位行业人士认为，中芯国际作为国内芯片制造领头羊，势必要解决中国半导体发展的痛点。“今天卡你10纳米，明天就可能卡你28纳米，我们目前最需要的是掌握自主权。”

一位资深人士认为，中芯国际只有像华为那样，不再抱有幻想，真正和国内材料、设备等上下游企业建立起牢固的合作，以突围先进技术为目标，才能真正担起半导体产业的希望。

而在当下这个十字路口上，新上任的代理董事长高永岗，曾任大唐电信集团财务有限公司董事长，而大唐电信是中芯国际的第一大股东。在中芯国际的发展历史上，在多次历史转折中曾参与博弈和决策。

高永岗和他的团队将会把中芯国际带向何方？