克里访华绝非“无功而返”

来源：明报

作者：孙兴杰

美国总统气候问题特使克里结束了四天的访华行程。对于此行的外交成果，媒体的评价似乎是“无功而返”。事实恰恰相反，克里今次访华行程折射出中美“气候外交”的丰富内涵，它至少包含了两个层面的含义，一是基于气候变化问题的外交活动；二是中美外交关系整体框架之下的气候外交。在克里访华行程中，他与中国气候变化事务特使解振华会谈，双方坦诚、深入、务实对话，在一系列重点问题上充分交换了意见；另外，克里与中共中央政治局常委韩正、中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅举行了视像会谈，谈及的问题远远超出了气候变化问题，从而形成了以气候变化议题为牵引的中美外交互动。可以说，克里不仅是气候问题特使，在某种程度上，他亦扮演了中美关系“困难期”的外交特使。在中美关系回归正轨之后，克里可能会回到作为气候问题特使的“功能性”角色。

克里作为拜登总统的气候问题特使已两度访华，成为拜登政府访华频次最高的官员，也是中美外交关系中最受瞩目的外交官。一方面，拜登上台之后，将应对气候变化作为施政的重要议题，甚至上升到国家战略的高度。中美作为全球主要的碳排放国，没有中美合作，就不可能达到全球减排的目标。另一方面，拜登上台之后，美国对华政策一如特朗普政府，对华打压和围堵愈演愈烈，中美关系陷入了困难期。而气候变化问题，是中美外交议题中能够协商和合作的议题。也有人认为，气候问题是中美关系可以破冰的突破口。

克里的四天行程中，贯穿着两种气候外交的思路：一是作为功能性议题，全球两大碳排放国需要就减排问题技术性谈判；二是中国政府和外交高官与克里视像会谈，已经是“超规格”、超议题的会晤，气候变化议题不能脱离中美关系的框架，且气候变化议题与其他议题要綑绑。

中国生态环境部说，双方认识到中美气候变化对话合作对于气候变化多边进程的重要意义，并讨论了下一步如何推动双方气候变化对话合作机制化、具体化、务实化，通过建立相关机制，在绿色低碳相关领域确定一些合作计划与项目。双方还将共同并与其他各方一道在《联合国气候公约》和《巴黎协定》下的多边进程中，合作推动今年格拉斯哥联合国气候变化大会取得成功。可以说，中美两国气候变化特使在气候变化问题上深入交流，不仅确定了双方展开机制化合作的框架，还就具体合作议题磋商，释放了合作推动今年格拉斯哥气候变化大会取得胜利的意愿。

气候变化问题并非单一议题，其核心涉及到人与环境的互动，尤其是工业化时代获取能量的方式问题。

人类自18世纪开启工业化进程以来，碳构成了能源的主要基础，从蒸汽到电力，构成了一个碳基社会，同时也对气候系统构成了较大衝击。比较明确的是，碳排放是全球暖化的重要因素，基于这样的认识，减缓气候暖化需要减少碳排放。减少碳排放需要建立在清洁能源发展的基础之上，只有这样才能支撑工业化、全球化的发展。气候变化议题背后其实是技术、产业、社会的结构性转型，比如说新能源的发展、能源消费结构的调整等等。笔者在旅行中观察到，在中国西部有大量风电和光伏发电设施，这也是中国能源转型的映照。

就气候变化这一议题而言，中美之间可以合作的议题非常多，涉及到清洁能源技术的研发、转让，碳金融机制的设计等等。当然，这些议题与中美经济社会的发展息息相关，也必然不可能只是单一的功能性议题。

中美气候变化特使务实有效会谈，既确定了双边的具体务实合作，又释放了合作推动全球气候变化合作的意愿。就气候变化议题本身而言，克里之行怎么是“无功而返”呢？让克里难堪其重的，是气候变化议题是否能够牵引中美关系的发展。在克里访华期间，王毅应约与克里视像会谈。王毅表示，中美曾在双边领域以及气候变化等重要国际和地区问题上开展了富有成果的对话合作，给两国和两国人民带来实实在在的利益，也带来一个重要启示，即双方应相互尊重、求同存异、互利共赢。另外，中美气候变化合作不可能脱离中美关系的大环境，美方应与中方相向而行，採取积极行动，推动中美关系重回正轨。这足以说明气候变化问题在当下中美关系的突破口或者支点意义。同时，也能看到中美关系面临的一系列“荒漠”。是将合作的“绿洲”连成一片，还是“绿洲”被沙漠包围进而“荒漠化”，这是中美关系面临的重大抉择。

杨洁篪在视像会谈时表示，希望美方从中美共同利益和美国自身长远利益出发，切实纠正错误做法，客观理性地看待中国和中美关系，尊重中国政治制度和发展道路，奉行理智务实的对华政策，同中方一道推动中美关系早日重返正轨。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在视像会谈时表示，应对气候变化是中美合作的重要组成部分，必须以信任为前提。克里与中方政府、外交高官举行视像会议，从外交层次和规格而言是超常规的。中方所释放的信息则超出了气候变化这一议题，上升到中美关系的全局高度，颇有为中美关系定调的意味。或许克里认为自己的身份不足以支撑中美关系的“大局”，但是他也表态说，美方愿以相互尊重的方式与中方加强对话合作，共同应对气候变化，为两国关系改善发展注入动力。从中美关系“脱困”的角度而言，中美高官在“各说各话”中，还是取得了一定的共识与默契。

中美关系处于一个抉择时刻，是超越大国政治悲剧进入“相互尊重、合作共赢”的新时代，还是落入“新冷战”的陷阱？美国的思路是合作、对抗和竞争的三位一体，基于美国的判断，“就事论事”地处理中美关系。在气候变化议题上，美方离不开中国的合作。克里在半年内两度访华，无疑是中美关系的“亮点”。中方的思路则是要为中美关系“定调”，纲举目张，议题綑绑，开启中美关系的新阶段。质而言之，中美双方关注的是双边关系的主导权、话语权，而气候变化议题则处于两种不同外交思路的“切面”上。克里的气候外交之行，折射出中美关系的“绿洲”与“黄沙”。