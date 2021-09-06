邹幸彤“捆绑”支联会解散否未明朗

来源：星岛日报

作者：杜良谋

支联会昨天宣布，将在9月25日召开会员大会，就解散议案作表决，令人关注支联会是否会步教协及民阵下场，自我解散。有知情人士则指出，支联会情况与教协和民阵不同，究竟最终是否自行解散，目前仍难以下定论。

知情人士指出，教协当初决定解散，是得到整个理事会和监事会的支持，解散程序是由教协由上至下推动，甚至不惜修改会章调低解散门槛。可是，昨天支联会的记者会，则指出支联会常委会过去曾多次商讨解散问题，但无法达至一致决定，最终以“仅过半数票”通过将解散议案交由会员大会表决。换言之，支联会常委会对于解散与否并无共识。

至于民阵，自从其召集人陈浩桓入狱后，根本处于无人承接无法运作的状况，以至不得不解散，但支联会至今仍有常委会及秘书处，而且资产健全，运作不成问题。

第三，是支联会的解散门槛相当高，需要出席会员大会的会员中，百分之七十五成员的支持，才可以解散。而在过去一段时间，不断有支联会会员退出，这些退出的会员，本来应是支持支联会解散的成员，而留下的会员只有两类，一类是所谓“殭尸”会员，另一类则是立场较激进的“死硬派”会员。这两类会员中，“殭尸”会员未必会出席会员大会，余下的“死硬派”会员，支持解散的是否有三分之二，亦难以评估。

支联会副主席邹幸彤昨天表示，解散属高门槛议案，如未能通过，“咁咪继续做野”（就继续办下去），另一常委徐汉光称，如果支联会没有解散，将继续申请维园集会。

知情人士直言，目前掌管支联会大局的邹幸彤，是最反对支联会解散的人。她昨天也坦言，支联会仍然希望支持公民社会及言论自由的空间，“行到几远就几远”。邹幸彤是目前社运界中出名最有“烈士精神”的人，她日前就在网上撰文“当法律逼你‘笃灰’（告发）”，提出不应向警方提交资料，认为“把这些资料交出，就是给国安单位提供大量原始材料及所谓‘罪证’。最坏的可能性就是，把资料交出后，不但自己可能被控更严重的罪行，更可能连累其他在资料中被提及或能被追查到的朋友。而且，如上所述，不同人提交的不同资料，也可起到互相指证的作用”。

在邹幸彤这样的“道德绑架”之下，相信其他支联会常委即使想提交资料，也会因为担心被指“笃灰”而放弃。知情人士估计，在9月25日支联会作出决定之前，还不断会有事件发生，而拒绝提交资料的支联会常委，必然难以避免遭到检控的命运。

