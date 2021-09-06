国民党要弃守两岸了吗

来源：中国时报社论

国民党主席选举辩论，四位候选人的表现让人失望。为什么这么说？因为四位候选人的论述都沉溺在马英九时代的两岸关系，彷彿国民党取回政权，两岸关系就雨过天青，却浑然不觉民进党执政五年后，台湾的政治现实、大陆对台湾的看法及东亚的战略格局都已剧变。朱立伦、江启臣的论述唤不回大陆对两岸和平发展的热情和期待，张亚中的主张切中两岸和平的核心，但得不到中间选民的支持，只是“叫好不叫座”。

两岸和平的核心，在台湾和大陆的连结：就政治而言，中华民国是不是中国？就文化而言，台湾人是不是中国人？四位候选人却绕来绕去说不清楚，对内火炮四射，却没有人指出民进党执政让两岸方方面面脱钩的危险，这样的国民党，真的让人失望。

中华民国是不是中国？台湾人是不是中国人？无论从历史、文化、血缘乃至于宪法，都不应该有争议，国民党大可以反过来问民进党，有什么理由，中华民国不是中国？台湾人不是中国人？民进党的错误在于“福佬沙文主义”，向来自居台湾的主人，其他族群都是“外来者”、国民党是“外来政权”。但如同陈水扁有次从口袋裡拿出来的小纸条，他的祖籍是“福建省诏安县”，如果不是“中国”，如何会有在台湾的陈水扁？

民进党用公资源补助政治大戏《斯卡罗》，把一个美国的失意买办美化成“原住民的好麻吉（好朋友）”；但《斯卡罗》真正无法回避的事实是，除了原住民族，其他不论闽南、客家、外省，全都是“中国人”，全都是“外来者”。

妈祖是中国，郑成功是中国，清朝是中国，1945年光复台湾的中华民国也是中国。台湾是藉由对日抗战，320万中国军人死伤，才得以脱离殖民地的地位；是日本经由《开罗宣言》、《波茨坦公告》以及《中日和约》等一系列国际条约，将台湾的主权归还给中华民国，台湾的土地也流著八年抗战将士们的鲜血。

“Republic of China”的意思是中国人的共和国，宪法的领土疆域也包括大陆地区。年轻族群也很清楚，“一个中国”是国际社会的现实框架，但在情感上不愿承认自己是“中国人”。

一部分的原因，是“中华人民共和国”在国际社会垄断了对“中国”的诠释；如果承认自己是“中国人”，就好像会被认为是“中华人民共和国”的人民，而这违背了台湾人民的情感，这是谋求两岸和解必须解开的一个结。马英九回避了这个问题，两岸关系历经8年和平发展，成就了历史性的“马习会”，却不能避免两岸关系崩盘，并走向战争边缘。

台湾需要有能力制衡，进而有机会改变民进党错误历史方向的政党，国民党主席主要候选人却有“弃守”两岸路线之意，以为民进党既然不追求法理台独，就以“民进党跟进”来见好就收，不用再谈两岸关系，讲民主、批防疫即可。

至于民进党不承认九二共识，在台湾内部搞去中、仇中化，国民党领导阶层似乎认为，两岸也没有因此而“地动山摇”，台湾对大陆的贸易顺差还年年增高。民进党搞仇中，让年轻族群亢奋，符合美国的期待，又继续赚大陆的钱，三全其美要怎么批评？直白地说，这是一个没有历史纵深感的中学生观点，如果国民党未来党主席是这个想法，那中国国民党干脆打掉重练，另外成立新政党，硬要背著“中国”的招牌，不累吗？

民进党越深化“独”，国民党越要在两岸路线上坚持立场。但两党对人民都有一体两面的心态，民进党觉得民意很健忘，能骗就骗，需要的时候再来转弯；国民党则对民众的远见没有信心，觉得再解释也没有用。

北京自信2035年可以实现民族复兴，认为“时间在统一这边”，不急于立即统一，但也不能看著台湾离中国大陆越来越远，政治分歧扩大、社会对立深化。民进党对台湾的伤害不在于对统独结果的干扰，而在于造成两岸对立与厌恶的恶性循环，大陆永远在台湾旁边，人口是台湾的60倍、GDP是台湾的25倍，对抗对台湾人民与下一代，是有利的吗？

对抗大陆是民进党的选举利益，台湾不需要“小绿”，而需要一个有能力维持两岸和平的政党，国民党领导者若没能力就这一点和人民沟通清楚，那就真的是“捡角”（沒有希望）了。