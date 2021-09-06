中国主要铝土矿供应国发生兵变 几内亚特种部队夺取政权

来源：彭博社

几内亚的一个军事单位夺取了政权并暂停宪法的实施，令这个中国的主要铝土矿供应国陷入混乱。

特种部队指挥官Mamady Doumbouya上校周日在国家电视台宣布夺权，并呼吁军队站在政变者一边。他说，此举是要解决总统Alpha Conde领导下的国家财政管理不善和腐败等问题。

“看看我们道路和医院的样子，你们就会意识到现在是我们觉醒的时候了”，Doumbouya说，“我们将启动全国性磋商，来开启包容性的和平过渡”。

几内亚在与澳大利亚争相成为中国最大的铝土矿供应国。这种矿物用于制造氧化铝，最终可制成铝。政府数据显示，该国去年对外出口8240万吨铝土矿，其中很大一部分流向全球最大的铝消费国中国。

包括俄铝在内的投资者已投入巨资开采几内亚丰富的铁矿石和铝土矿蕴藏。全球最大的开采商力拓集团一直在想方设法开采世界上最大的未开发铁矿石矿藏Simandu。总部位于约翰内斯堡d的AngloGold Ashanti Ltd.拥有几内亚的Siguiri金矿。

军事政变“可能会对铝价有揣测性的影响，但是对氧化铝价格的影响会更大，因为它是更直接的暴险”，Liberum Capital Ltd.大宗商品策略主管Tom Price说，“这个事件将给供应安全造成新的风险。”

周日早些时候，几内亚首都科纳克里的总统府附近枪声大作。法新社报道称，政变军人逮捕了总统。

几内亚政府在Doumbouya宣布消息前发表声明称，总统卫队在国家安全部队的支持下击退了“叛乱分子”的袭击。声明呼吁民众保持冷静。

现年83岁的Conde去年12月宣誓就职并承诺要反腐。他最初在2010年上台执政时因拥抱民主而受到欢迎。

Conde曾是一位教育家，随着反对声音的升温，他开始加大对反对派的镇压。