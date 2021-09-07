最糟的一个月 拜登政府内忧外患

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

在今年1月上任的拜登政府，在民主党全面执政下，顺利推动多项振兴方案，并有效控制疫情；美国经济也开始回温，今年第1季经济成长率为0.2%，第2季则为12.2%。就业市场也持续改善，今年7月新增约百万工作机会，为近一年以来单月新高；失业率也降至去年疫情爆发后最低的5.4%。在全球七大工业国家中，美国是第一个经济规模回复到疫情前水准的国家。

但是自7月上旬由于变种病毒Delta肆虐，拜登政府过于轻忽，未能在第一时间防范，致使疫情迅速扩散。单日确诊人数由7月初零星的数千人，快速上升至最近单日已超过20万人，甚至已超越拜登上任时的人数，美国疫情再度延烧。

疫情的恶化使得美国经济大受影响，目前许多州又增加对经济活动限制，对于以内需支撑经济的美国相当不利。再加上今年第2季消费者物价上涨率高达4.9%，远高于第1季的1.9%，各种消费者信心指数也明显下降，美国国内对第三季经济成长普遍不乐观。对以“控制疫情，提振经济”内政优先做为施政主轴的拜登政府冲击很大。

由于疫情蔓延导致经济成长趋缓，美国国内普遍质疑拜登的执政能力，使得拜登的支持率开始下滑。而拜登宣布自阿富汗撤军，以致阿富汗迅速变天，更使其支持度暴跌。拜登虽然极力为撤军行动之合理性辩解，但日前阿富汗首都机场恐攻造成美军严重伤亡，阿富汗新政权与恐怖组织铿然一气，凸显撤军决定之错误。而美国国内舆论并不认同撤军决定，更使拜登支持度重挫，目前其不支持度已超过支持度，拜登正面临上任以来的最大危机。

美国经济下滑，也连带影响全球经济，特别是美国内需成长减缓会降低进口需求。台湾对美国出口在今年前两季分别大幅成长24%及32%，未来很难继续维持高档。而在美国经济开始疲软，预计拜登会加速国内振兴经济措施及基础建设的推动，针对其中重点项目，例如电动车、再生能源，以及宽频网络所衍生的商机，政府应有系统盘点，藉由台美产业合作的平台，协助企业切入市场，以弥补出口减缓的缺口。

阿富汗变天影响美国国际战略布局。拜登延续特朗普时期方针，联合盟邦以抑制中国势力扩张，但由于阿富汗局势剧变，新政权与美国处于对立，甚至敌对立场，与中国较为亲近的基本态势已底定，此会使美国印太战略出现缺口。特别是阿富汗新政权接收了美国的大量军备，形成另一股武装势力及不安定因素，也是美国未来面临的棘手问题。

美国在经济上是以斩断中国红色供应链，确保美国竞争力为原则。阿富汗变天虽然对经济影响微乎其微，然而拜登政府未来必须优先处理国内疫情，以及因应阿富汗新情势，可能无法更加关注与各国双边的经贸关系。其于此，台湾必须化被动为主动，强化供应链国际连结；并落实今年6月台美贸易暨投资架构协定（TIFA）会议的项目。

今年是911恐怖攻击20周年，美国之前千辛万苦才消灭策划恐攻的卡伊达组织，但如今阿富汗变天，另一个与美国敌对，当初也曾包庇卡伊达组织，势力更大的塔利班政权兴起，拜登政府是难辞其咎。即使美国先前经济的强劲复苏，也很难弥补民众再度被唤起对恐怖组织的痛苦记忆，再加上目前通货膨胀已经侵蚀到经济成长，疫情仍未有效控制，未来经济下行几乎已成定局，对拜登政府更是雪上加霜。有媒体形容今年8月是拜登历经最坏的一月，但9月拜登面对的环境可能更为严峻，拜登政府的挑战才刚开始。