融入国家发展新台阶 前海合作香港要主动

来源：明报

明报社评

中国国务院提出在珠海横琴及深圳前海建设两个“合作区”，前者涉澳，后者涉港。两个合作区的建设，既是支援港澳发展，更是加快大湾区融合、促进港澳融入国家发展大局的重要政策举措。根据国务院的方案，横琴合作区将奉行崭新的管理体制，由粤澳“共商共建共管共享”，澳门方面有很重要角色，至于前海深港现代服务业合作区，则跟深圳建设中国特色社会主义先行示范区相关，推进与港澳规则及机制对接，是其重点。港澳与大陆整合，前海和横琴分别是两个主要驳位，放眼长远，前海合作区之于香港，重要性将愈来愈高，香港宜主动了解，把握机遇积极参与。

横琴前海方案出炉

制度创新同中有异

2017年，国务院工作报告，首度提及粤港澳大湾区建设，两年后规划纲要出炉，短期目标是在2022年基本形成世界级湾区城市群框架，粤港澳合作更加深入广泛，综合实力显著增强，产业结构优化、生产要素流动顺畅，长远目标则是在2035年形成以创新为主的经济发展模式，大湾区内实现高水平互联互通。过去4年，大陆大湾区城市持续高速发展，城际融合加快，港澳融入则相对较慢。2019年反修例风暴，香港局面混乱自顾不暇，未几又有疫情，迄今仍未能恢复正常通关。明年便是2022年，国务院最新印发的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（下称“横琴方案”），以及《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（下称“前海方案”），可视为中央加快大湾区融合、推动港澳融入国家发展大局的重要措施。

前海合作区和横琴合作区，分别为港澳提供与大陆整合的接驳点，对港澳而言，这是推动两地经济社会发展的重要助力；对大湾区而言，这是克服制度区隔障碍、推动一体化发展的制度创新；对中央而言，这是丰富一国两制实践的重要一步。“前海方案”与“横琴方案”涵盖国家、大湾区和港澳三个层次，两者同中有异，合作共赢是主旋律，至于港澳受惠多少，则要视乎两地官民投入程度和主动性。

澳门人口只得60万，占地不过33平方公里，产业单一过度依赖旅游业博彩业，体量规模太小，不利澳门发挥其独特优势，2009年中央决定开发毗邻的横琴，一大目的就是支持澳门发展。10多年过去，横琴发展虽然不错，可是服务澳门的特征还不够明显，“横琴方案”要旨就是要求澳门与横琴以一国为本，善用两制，加快两地一体化发展，扩大澳门居民生活就业空间，促进澳门经济产业多元化。横琴合作区总面积106平方公里，是澳门的3倍，根据“横琴方案”，集成电路、晶片设计、人工智能、生物医药等高新科技及高端制造业，将是其发展重点，倘若成功落实，绝对可以带动澳门发展脱胎换骨。

从大湾区角度，横琴合作区可以带动粤西发展；从管治体制角度，它更是一次史无前例的创新。港澳一国两制是大湾区发展的独特优势，惟制度不同某程度亦是湾区融合的障碍。横琴合作区的共商共管新体制，是突破制度樊篱的重要一步，对大陆、澳门以至一国两制实践，意义深远。根据“横琴方案”，原属珠海管辖的横琴，将直接交由广东省当局管理，粤澳两地将携手，组建合作区的开发管理与执行机构，管理委员会实行双主任制，由广东省长及澳门特首共同担任，就合作区重大政策规划、重大项目及人事任免共商共议。值得留意的是，委员会特设一名常务副主任，由澳门特区委派，考虑到粤澳首长各有繁重公务，常务副主任相信将扮演重要角色，澳门对横琴合作区规划发展和日常管理，预料将有颇大的发言权。

前海合作区深圳主导

香港不应被动“等运到”

“前海方案”与“横琴方案”一样，同样强调以制度创新为核心，在一国两制框架下先行先试，推进与港澳规则衔接、机制对接。前海合作区面积达到120平方公里，比横琴合作区更大，相当于香港总面积九分之一 ，亦比以往所理解的前海范围，扩大了7倍，蛇口、宝安中心区等皆纳入其中。“前海方案”开宗明义，建设前海深港现代服务业合作区，目标之一是支持香港经济社会发展、提升粤港澳合作水平，无论是打造国际一流营商环境、推进现代服务业创新发展、加快科技发展体制改革等，皆强调要联通港澳，多与港澳合作探索，然而必须指出的是，前海合作区相信是一项以深圳为核心的发展计划，与深圳建设中国特色社会主义先行示范区紧扣相连，这跟横琴合作区的设计和作用很不一样。

前海合作区是深圳全面深化改革开放的创新试验平台，方案提出要扩大金融业及法律事务对外开放水平，鼓励与香港方面合作，欢迎香港医院在合作区提供医疗服务，同时亦会为香港青年在前海合作区读书、就业、创业生活提供便利，凡此种种都于港有利，然而不代表香港可以抱着被动心态“等运到”。“前海方案”昨天公布，行政长官林郑月娥表示欢迎，期望社会各界积极把握前海和横琴方案带来的机遇，共同推动建设大湾区，说法流于泛泛而谈；林郑提到，为了加快推动在前海更高水平合作，港深两地政府早前同意成立高层次工作专班，具体角色作用暂不清楚。前海合作区建设，与香港长远发展息息相关，香港不是局外人，必须积极参与，主动争取。