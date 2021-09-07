阿富汗抵抗阵线指责巴基斯坦暗助塔利班

来源：明报

阿富汗局势出现关键发展，塔利班发言人周一（6日）声称，已完整占领反抗塔利班阵营“阿富汗民族抵抗阵线”（NRFA）的据点潘杰希尔省，《金融时报》报道指该省的省长官邸昨已悬挂塔利班旗帜。塔利班称已控制全国，并会在数天内宣布成立临时政府，呼吁前朝保安部队人员加入塔利班的部队。NRFA周日承认遭受重大损失，呼吁停火及和谈，但翌日表示会继续战斗打游击战；NRFA领袖艾哈迈德昨发表录音指摘巴基斯坦助塔利班进攻。

潘杰希尔省长官邸挂塔利班旗

因有高山环绕天险，NRFA盘踞的潘杰希尔河谷过去数十年来成功阻止西方国家及塔利班进占，如今面临失陷命运。有NRFA成员指当地被空袭后，塔利班就推进到省内，NRFA的主要发言人达什蒂（ Fahim Dashti）在周日晚上的攻击中丧生。NRFA的对外事务主管纳扎里（Ali Nazary）称有疑似无人机的攻击，NRFA指摘巴基斯坦向塔利班提供空中支援。

纳扎里否认战斗已经结束，强调进入潘杰希尔省不等于胜利，又称反抗组织成员撤至山区，并会在那里作武装抵抗。《金融时报》昨引述纳扎里说：“我们改变了策略，48小时前我们在打传统战争，现在已变为游击战。”

NRFA：有疑似无人机攻击

印度传媒“今日印度”（India Today）昨引述Aamaj News报道，前萨曼甘省议员阿里安贾德（Zia Arianjad）指巴基斯坦用“聪明炸弹”空袭潘杰希尔省。不过，巴国官员否认有派出任何部队协助塔利班，指塔利班在美军撤走时取得数架武装直升机，并有部分前朝政府的阿富汗军队机师正为塔利班工作：“塔利班现有能力独自使用旧型号直升机和机师，发挥其空中力量。”

巴基斯坦数十年来都有支援塔利班，亦是1990年代塔利班控制阿富汗时，3个承认塔利班政权的国家其中之一。《金融时报》报道指巴国情报机构“三军情报局”（ISI）主管哈米德（Faiz Hameed）在过去的周末抵达喀布尔跟塔利班领袖会面，协助建立军队。

塔利班吁前朝部队加入新政府

NRFA在塔利班8月15日夺得政权之前，大约拥有9000兵员。该组织近日与塔利班的战事升级。及至周日，NRFA领袖艾哈迈德（Ahmad Massoud）提出过停火建议，敦促塔利班恢复和谈。塔利班昨日声称取胜后，艾哈迈德向传媒发放录音信息，呼吁全国民众起义对抗塔利班。一段在周一下午公开的录音中，艾哈迈德指摘巴基斯坦发动空袭以支持塔利班的行动。

塔利班发言人穆贾希德昨日称，随着在潘杰希尔省的胜利，代表阿富汗已摆脱战争泥沼，而任何企图进一步反对塔利班管治的行动都会面临重击，并呼吁前朝保安部队人员加入塔利班的部队。他又称塔利班将宣布成立临时政府，称已作最终决定，现正处理技术问题。他否认塔利班内部对筹组新政府意见分歧。穆贾希德又表示收到消息，过去数天身在潘杰希尔河谷的阿富汗前副总统萨利赫，和NRFA领袖艾哈迈德已逃到邻国塔吉克。