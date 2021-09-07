来源：中时电子报

作者：张景为

国民党主席选举辩论会日前登场，为2022、2024两场大选吹起重返执政的号角，两岸议题的论述主张，成为四位候选人交锋与媒体报道评论的焦点，整体而言，多半评价不高。但批评很容易，如何做到叫好又叫座，也就是既能展现理念的长远价值，又能契合阶段性的民意主流，赢得选战进而执政，对如今陷入困境的国民党的确很难。

执政是一个民主政党存在最主要的目标，赢得选战则是必须的手段。一个只会媚俗讨好的政党或政客，固然令人不齿，但如果不能与时俱进、因地因人而异，只是为宣扬理念而牺牲，宁可当为理想奉献的烈士，那就另当别论了。

民进党自2016年胜选执政迄今，已经产生了一种诡异却清楚的逻辑，那就是无论执政的效能、评价有多差，始终能透过两岸议题的发酵操作，形成一个莫名其妙的金钟罩，即使在地方大选上被选民狠狠教训，但在中央政权的攻防上就是能够扳回守住。这回2022、2024亦想复制。

相对于民进党总是能靠两岸议题来救命，国民党即使在野了，也老是要概括承受大陆对台的各种压力，这就形成了极端不公平的对照；民进党执政下的各种错误，一碰上大陆的其他施压动作，就能转移焦点脱困，屡试不爽之下，哪还有什么监督制衡可言？

大陆当局必须理明白的是，除了应该尊重台湾的民主多元价值，在其反独促统的大战略下，更应该分清楚优先顺序，结合次要敌人打击主要敌人，不能把台湾主流民意的保卫中华民国、民进党的软性台独、极端激进台独一锅端。如果老是这样有意无意地抽国民党的后腿，制造民进党政治操作的资本，让国民党永远无法重返执政，这样还谈什么推进心灵契合的统一可能性呢？

过去国民党长期执政、一党独大时，统一是官方设定的主旋律，在1991年制定的《国统纲领》则是将统一进程分成三个阶段，每一阶段都有明确严格的条件与实施步骤，并对大陆方面有相对应的要求与检验，其中各种攻守兼具的诉求，既标举了对统一愿景的追求，也成为保障台湾民主自由的防护罩。随即又在1992年和大陆达成“九二共识”，1993年举行辜汪会谈，以此为基础展开后续更深远的和平交流。

当时民进党最常诉求的是台湾必须有另一种民意声音，并使其成为国民党对应大陆时的“异议”，能为台湾争取更多的谈判筹码；若依此逻辑，现在台湾在民进党主政的一片“独热”氛围下，最需要的不也正是另一种反独乃至促统的声音，并以此牵制民进党撕裂对抗的冒进，使两岸关系回复到政治降温、和平交流的正轨上？

事实上，过去民进党重要文件的出炉都与选举操作有关，1991年通过《台独党纲》，迎接国会全面改选；1999年通过《台湾前途决议文》，务实承认中华民国体制，化解台独疑虑、拓展中间选票，使陈水扁选上总统。当时党内也萌生诸多背弃创党理念的批判，但结果显示民进党因此转型扩大社会基础，迄今更批上“中华民国台湾”的外衣，迂回推动“软台独”路线。

如今时移势转，从国际、两岸到台湾内部，主客观环境、人与事的变化均不可同日而语，两岸早非国民党的强项长处，反而是罩门死穴。但闪躲畏战、墨守成规只会败得更惨，如何融合台湾民意主流，提出有为有守的两岸论述与主张措施，责无旁贷也不容侥幸。

作者为资深媒体人