港府下届问责班子改头换面　林郑“心腹”势离热厨房

来源：香港01

作者：沙半山

香港特首林郑月娥任期只剩下9个月，北京至今未发放清晰讯号，下任特首人选仍在“估领袖”阶段，可能待9月19日选委会选举过后，才有些少眉目。特区一把手尚未“一锤定音”，但下届政府班子几乎可以肯定会大换血，多名局长料将离开热厨房，其中与林郑关系密切的劳工及福利局局长罗致光，据闻曾向业界透露打算告别官场。

任内不时爆争议“金句”

昔日有民主党“大脑”之称罗致光，与林郑相识多年，二人之前在扶贫委员会合作多时，罗于2017年获林郑招手加入政府，出任劳福局长，被视为林郑心腹。本届政府推动多项劳工政策，包括将法定侍产假增至5日、有薪产假增至14星期、分十年增加劳工假至17日，最棘手的取消强积金对冲方案，亦有望在下届立法会提交审议。

有政界中人指，林郑在开局头两、三年，相当信任罗致光对社福、劳工问题的判断，但智商160的罗致光，任内不时爆出争议事件和“金句”，例如调高长者综援年龄、“60岁中年论”等，加上疫情期间拒绝推出“失业援助金”，不时成为建制“箭靶”。

至少两名劳工界人士透露，近月与罗致光见面时，对方轻描淡写地称“做埋今届”，明年6月底便任满退休，又着劳工界不用担心取消对冲方案会“走数”，待新一届立法会下年1月开始时会尽快提交草案。

下任特首难“自决”司局长人选

有工联会中人形容，罗致光明年告别官场的消息属“半公开秘密”，已传了一段时间，对此不感意外，估计即使林郑成功连任，现年67岁的罗致光亦未必会过渡至新政府。

有资深建制派直言，姑勿论下任特首是否林郑月娥，多名现任局长料“无得留低”，不时被“打报告”的食物及卫生局长陈肇始，自然是其中一名“大热”。也有政界中人说，筹组问责班子并非特首一人可以“自决”，主要官员的任命权在于中央，特别要留意“四中全会”曾提到，要完善中央对特区行政长官和主要官员的任免制度和机制，具体如何落实有待揭晓。